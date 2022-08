La rinascita di Star Wars avviata con Il Risveglio della Forza, come sappiamo, ha portato alla creazione del Canon, una precisa e dettagliata cronologia degli eventi del franchise che comprende non solamente i film, ma anche romanzi, videogiochi e fumetti. Senza dimenticare la serie Tv, che specie con l’arrivo di Disney+ hanno rappresentato un modo unico per espandere l’universo della galassia lontana, lontana. L’importanza della serialità per la saga è sempre più importante, tanto che recentemente Jon Favreau ha voluto precisare i collegamenti delle serie di Star Wars.

I collegamenti tra le serie di Star Wars spiegati da Jon Favreau

La dimensione seriale del franchise è iniziata con The Mandalorian, ambientata dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, ma recentemente abbiamo visto come sia stato dato risalto anche a L’Ascesa dell’Impero, il periodo che intercorre tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, grazie a produzioni come Obi-Wan Kenobi o il futuro Andor. Queste ultime due serie sono lontane, cronologicamente parlando, dal fulcro delle serie più amate, ma Jon Favreau, una delle menti della serialità Star Wars assieme a Dave Filoni, durante un’intervista con Entertainment Weekly ha dato una propria interpretazione alla connessione delle serie di Star Wars, con particolare attenzione alla serie post-Il Ritorno dello Jedi, ossia quelle che ha creato con Filoni:

Le serie su cui abbiamo lavorato (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, Skeleton Crew), sono ambientate nel periodo immediatamente successivo a Il Ritorno dello Jedi. Tra Episodio VI e Episodio VII intercorre una trentina di anni, che sono ancora ignoti, almeno sul piccolo schermo. Il che ci lascia molto spazio per trovare nuove storie utilizzando i personaggi che le popolano. In The Mandalorian, abbiamo cominciato a inserire questi personaggi, facciamo ricordare agli spettatori che li conoscono già. E chi non ha familiarità con il franchise, può conoscerli per la prima volta. In questo modo abbiamo personaggi che sono collegati tra loro e che si muovono tra le storie, creando una mappa da esplorare.

I fan del franchise hanno esplorato quei tre decenni attraverso le opere del Legends, avventure non canoniche che in fumetti e romanzi hanno mantenuto vivo il mito di Star Wars. La nuova cronologia ufficiale nata con la Trilogia Sequel ha ‘cancellato’ quelle storie, consentendo quindi a profondi conoscitori del franchise come Filoni e Favreau di creare i veri eventi che hanno plasmato la galassia dopo la caduta dell’Impero.

