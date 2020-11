Jon M Chu dirigerà il live-action di Lilo & Stitch?

Il regista Jon M Chu, famoso per aver diretto Crazy & Rich, con ikl quale ha vinto il Critics’ Choice Movie Award al miglior film commedia, è attualmente in trattativa con la Disney per dirigere una nuova versione live-action di Lilo & Stitch.

I produttori saranno Dan Lin e Jonathan Eirich di Ridebac. Ryan Halprin, vice presidente senior di Rideback, ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. L’ultima bozza del copione è stata scritta da Mike Van Waes ma sembra che i produttori intendano assumere un nuovo scrittore per dare una “rinfrescata” alla sceneggiatura. La notizia è stata riportata per la prima volta dalla rivista Deadline, e ancora non è chiaro se il progetto vedrà il film proiettato al cinema o caricato sul servizio streaming Disney+. Questo autunno la Walt Disney Company ha puntato i riflettori sul proprio servizio di streaming, annunciando agli investitori che molti dei progetti in calendario verranno prodotti per Disney+ e non più per il cinema. Lilo & Stitch si uniscono alle già numerose produzioni live-action attive o in fase di sviluppo, tra cui La Sirenetta, Crudelia, Peter Pan e Wendy, Biancaneve, Il Gobbo di Notre Dame, Pinocchio, Bambi, Robin Hood e Hercules.

Il regista Jon M Chu è noto per i propri set-up scenografici, come i film Now You See me 2 del 2016 e il live-action Jem e le Olograms del 2015, ma allo stesso tempo ha dimostrato di saper dare rilevanza anche ai piccoli, toccanti momenti necessari per lo sviluppo di una storia come quella di Lilo & Stitch. Jon M Chu ha dato prova della propria bravura portando alla vita gli animali dei live-action di Dumbo e Il Re Leone, che ha debuttato l’anno scorso. Tutto dipenderà dal casting, sul quale, come è ovvio, non ci sono ancora indiscrezioni. Quello che è certo è che a fare la differenza sarà l’attrice che verrà scelta per interpretare Lilo, vera colonna portante della storia.