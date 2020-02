Lilo e Stitch: il live-action arriverà su Disney+

A distanza di un paio di anni dall’annuncio relativo alla produzione del live-action Disney di Lilo e Stitch, arrivano le prime informazioni inerenti al nuovo progetto. Dopo il mese di ottobre 2018, non erano più state divulgate novità a riguardo, però sembrerebbe che nelle ultime ore qualcosa si sia mosso. Secondo le ultime indiscrezioni il film d’animazione che ha appassionato grandi e piccini, dovrebbe debuttare sulla nuova piattaforma streaming Disney+.

La notizia è stata divulgata da The Disinsider il quale – nel nuovo rapporto – afferma che “la produzione dell’ibrido live-action / CGI inizierà le riprese questo autunno alle Hawaii”. Ma le novità relative al ritorno di Lilo e Stitch non finiscono qui. Infatti, lo stesso rapporto avrebbe divulgato anche un’altra importantissima notizia. A quanto pare, il simpaticissimo alieno Stitch verrà doppiato ancora una volta da Chris Sanders, dunque il personaggio avrà la voce del film originale. Per il momento, invece, non ci sono indiscrezioni in merito a chi potrebbe far parte del cast.

Certo è che sia Dan Lin che Jonathan Eirich sono a lavoro per produrre l’attesissimo live-action che vede come protagonista Lilo, una ragazzina che vive alle Hawaii, e Stitch, un curioso, simpatico ma anche “ribelle” alieno. Invece, la sceneggiatura è stata affidata a Mike Van Waes però manca ancora un “pezzo” fondamentale. Infatti, per il momento, il team è alla ricerca di un regista che prenda le redini del nuovo progetto Disney, nel frattempo Zoe Kent e Louie Provost hanno il compito di supervisionare la produzione. In ogni caso, considerato il fatto che l’inizio delle riprese dovrebbero essere abbastanza vicine, non tarderanno ad arrivare nuove informazioni in merito al cast e al regista della nuova pellicola dedicata a Lilo e Stitch.