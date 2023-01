Per fare esaltare un eroe serve un villain all’altezza, come ci ha insegnato Mission Impossible 2. Lezione che anche il Marvel Cinematic Universe deve mostrare di aver appreso, specialmente ora che con l’inizio della Fase Cinque dovrà dimostrare di saper presentare ai fan dei personaggi che facciano dimenticare i dubbi sorti con la Fase Quattro. Il primo film a dover sostenere questo esame darà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che vedrà finalmente l’atteso Kang il Conquistatore mostrarsi in tutta la sua feroce potenza, nuovamente interpretata da Jonathan Mayor, che in Loki aveva già dato il volto a una delle varianti del personaggio, Colui che Rimane. A riprova di quanto sia importante la caratura di un villain, in una recente intervista è stata svelata da Jonathan Majors l’ispirazione per Kang il Conquistatore.

Jonathan Majors svela l’ispirazione per Kang il Conquistatore, il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe

La storia del Marvel Cinematic Universe ci ha presentato diversi cattivi di grande spessore, non ultimo il grande villain dell’Avengers Saga, Thanos. Memore di questi grandi personaggi, Jonathan Majors ha cercato l’ispirazione per Kang in altri celebri villain, a partire da Thanos (Josh Brolin), Loki (Tom Hiddleston) e Ultron (James Spader), ampliando anche la sua visione attingendo ai classici della letteratura, come lo Iago shakespeariano, che l’attore considera come il perfetto modello di villain supremo, come rivelato a Empire Magazine:

Per primi ho incontrato i ragazzi di Loki, poi Peyton (Peyton Redd, regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, NdR) è arrivato e abbiamo fatto la nostra chiacchierata per il film, durante la quale mi ha dato alcuni punto di riferimento, come Alessandro Magno.

Riferimento non casuale, dato il soprannome di Kang e la leggendaria ascesa di Alessandro Magno, uno dei più grandi condottieri della storia, capace di creare un impero incredibile prima di compiere trent’anni. L’ossessione di Kang per la storia, tratto fumettistico del personaggio, e la sua volontà di creare un impero che domini il multiverso potrebbe essere fortemente influenzata da una personalità come quella del condottiero macedone, ottenendo quel carisma da cattivo imbattibile che ci si aspetta dal personaggio.

Ma non solo personaggi storici sono finiti sotto l’esame di Majorsma, visto che l’attore cita un altro film tratto dai fumetti che ha avuto una grande influenza sulla sua preparazione:

Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan è uno di quei rari film che intrattiene al più alto livello contemporaneamente sfidando gli spettatori con ogni scena a indagare nel proprio sè e nel contesto sociale, stuzzicando i nostri occhi con una palette cromatica che preannuncia significati, e sprona il nostro immaginario e il subconscio collettivo

Dopo aver assistito alla presenza di un villain come Thanos, è necessario che il nuovo cattivo del Marvel Cinematic Universe sappia imporsi come una presenza altrettanto temibile. Il passato fumettistico di Kang è un buon punto di partenza, ma come sempre la transizione al grande schermo richiede anche un’interpretazione impeccabile, che esalti i tratti specifici di questo villain. L’idea di cercare ispirazione anche nei personaggi storici è comunque intrigante, considerato come Nathaniel Richards, la vera identità di Kang, ha viaggiato nel tempo ricoprendo ruoli centrali nell’evoluzione umana, e questo approfondimento di Mayor potrebbe contribuire a mostrare anche una certa indole del personaggio.

Per scoprire se questo processo creativo darà buoni frutti dobbiamo pazientare sino al 15 febbraio, quanto Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nelle sale italiane.

