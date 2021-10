Josée, la Tigre e i Pesci in home video, i dettagli

Fan Factory, lo store di Koch Media, dopo il successo riscosso al cinema, Josée, la Tigre e i Pesci, lo struggente film d’animazione realizzato da Studio Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist), diretto da Kotaro Tamura (Noragami, Wolf Children) con le musiche di Evan Call (Violet Evergarden), di cui potete leggere la recensione a questo nostro articolo, lo porta in home video, in due versioni diverse: un’edizione per collezionisti: Ultralimited Edition Blu-ray numerata a 1.000 copie con packaging e contenuti esclusivi (in fase di definizione), 4 Cards e un book di 72 pagine e in una Limited Edition con 4 Cards da collezione. Entrambe saranno disponibili il 9 dicembre ma i preordini sono già aperti.

Koch Media: Josée, la Tigre e i Pesci – Ultralimited Edition

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 98 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1080p @23.98

Formato Audio: Italiano 5.1 Dolby Digital, Italiano 5.1 DTS, Giapponese 5.1 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Giapponese

Contenuti Extra:

• Intervista speciale al regista Kotaro Tamura

• Sequenza titoli textless

• Pilot speciale inedito

• Promotional Video

• CM

• Original Preview

• Trailer cinematografici

Koch Media: Josée, la Tigre e i Pesci – Limited Edition

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 94 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 16/9

Formato Audio: Italiano 5.1 Dolby Digital, Italiano 5.1 DTS, Giapponese 5.1 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Contenuti Extra:

• Intervista speciale al regista Kotaro Tamura

• Sequenza titoli textless

• Pilot speciale inedito

• Promotional Video

• CM

• Original Preview

• Trailer cinematografici

Se non conoscete la storia di Josée, la Tigre e i Pesci eccovi la sinossi:

Josée vive nel suo mondo immersa nei propri passatempi: i disegni, i libri e l’immaginazione. Fin dall’infanzia è su una sedia a rotelle, e un giorno viene aiutata da Tsuneo, uno studente universitario, proprio mentre sembra sul punto di ruzzolare per una strada di collina. Tsuneo, che segue un corso di biologia marina, è uno studente lavoratore che svolge piccoli impieghi da mattina a sera mentre insegue il sogno di vedere un giorno coi suoi occhi un branco di fantomatici pesci che vivono unicamente in Messico. Chizu, la nonna di Josée con la quale vive da sola, propone al suddetto Tsuneo un certo lavoretto. Si tratta di dare ascolto alle richieste di Josée e di occuparsi di lei. Però la scorbutica e sprezzante Josée tratta Tsuneo in modo aspro, e anche Tsuneo si scontra direttamente con Josée senza pazientare. In tutto questo, ciò che si trova dentro i rispettivi animi inizia a scorgersi e la distanza tra gli animi dei due si accorcia. Con questa sintonia, Josée si convince e decide di saltare assieme a Tsuneo nel mondo esterno che sognava, ma…

