L’espansione del franchise di Star Wars vede nel servizio streaming di Disney un luogo ideale per approfondire la potenzialità della galassia lontana, lontana. Nonostante alcune produzioni poco gradite dai fan di lunga data, come Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett, in questa declinazione narrative sono arrivate storie che hanno appassionato i fan, dall’esordio di Din Djarin in The Mandalorian al ritorno di Cassian Andor con la recente Andor. Sono tuttavia già state annunciata altre serie che amplieranno questo contesto narrativo, in cui sono presenti anche attori di primissima fascia, spingendo i fan a domandarsi quali personaggi potremo vedere in futuro. Parte di questa curiosità è riversata anche su Skeleton Crew, serie annunciata allo scorso Star Wars Celebration, in cui si ipotizza che Jude Law possa essere il Grand Ammiraglio Thrawn.

Una suggestiva ipotesi vuole che Jude Law possa intepretare Thrawn in Skeleton Crew

Pur mancando conferma da parte di LucasFilm, l’ipotesi che Jude Law possa esser il Grand Ammiraglio Thrawn sembra esser supportato da una dichiarazioen di Kathleen Kennedy, dove veniva confermato che gli eventi visti in The Mandalorian sarebbero stati ulteriormente sviluppati in un nutrito numero di serie collegate. In Ahsoka sappiamo che tornerà in azione il Ezra Bridger, che nel finale della serie animata Star Wars: Rebels si sacrificava per salvare i suoi amici, finendo nelle profondità dello spazio portando con sé proprio il Grand Ammiraglio Thrawn.

La presenza di Thrawn, personaggio creato da Timothy Zahn ai tempi del fu Universo Espanso, all’interno del Canon ha entusiasmato i fan della saga, che hanno potuto godersi una nuova origin story del leggendario ammiraglio chiss, firmata nuovamente da Zahn e resa particolarmente ricca grazie a una ricca serie di romanzi editi in Italia da Panini Comcis che ripercorrono il passato di questo affascinante personaggio. Al momento non stati rivelati dettagli di Skeleton Crew che possano confermare che Jude Law sarà Thrawn; tuttavia, una scena mostrata nella presentazione della serie potrebbe far supporre che il personaggio dell’attore britannico indossi un dispositivo olografico che ne nasconde le vere fattezze.

A supportare questa teoria, inoltre, ci sarebbe anche la trama della serie, che vede un gruppo di ragazzini, rimasti isolati dal resto della Galassia, cercare una strada per tornare al proprio mondo, scortati dal personaggio di Jude Law. Considerato che il periodo in cui è ambientato Skeleton Crew coincide con la caduta dell’Impero, la presenza di Thrawn potrebbe ricollegarsi alla sua sparizione al termine di Star Wars: Rebels, riportando nel franchise uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars.

L’offerta di Disney+