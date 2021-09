Judo Boy – Kurenai Sanshiro: in home video in versione integrale

Judo Boy – Kurenai Sanshiro, il leggendario anime di arti marziali, adattamento dell’omonimo manga di Tatsuo Yoshida del 1968, arriva in Italia in versione integrale, per la prima volta anche in alta definizione, grazie a Yamato Video, che ne ha data l’annuncio sulla sua pagina Facebook.

Judo Boy – Kurenai Sanshiro: la nuova edizione di Yamato Video

Yamato Video pubblica il DVD e il Blu-Ray dell’anime storico di Judo Boy – Kurenai Sanshiro, in una nuova edizione restaurata in 26 episodi.

La serie è tratta dal manga di Tatsuo Yoshida e prodotta nel 1969 da TATSUNOKO PRODUCTION, lo storico studio di animazione fondato dal fumettista e casa di straordinarie produzioni animate come Kyashan, Hurricane Polymer, Gatchaman, Time Bokan Series, Il fantastico mondo di Paul, Macross e molti altri. La serie di Judo Boy – Kurenai Sanshiro è arrivata per la prima volta in Italia nel 1980 ed è stata trasmessa su TMC, Nickelodeon e GXT.

Ecco un rispolvero della trama di Judo Boy – Kurenai Sanshiro:

Il giovane Sanshiro Kurenai è l’erede di un dojo di judo. Un giorno trova il suo amato padre morto e un occhio di vetro non troppo lontano dal suo cadavere. Deciso a vendicare suo padre, Sanshiro e il suo amico Ken partono per un viaggio alla ricerca del misterioso assassino con un occhio solo.

Queste le specifiche del DVD e del Blue-Ray che saranno disponibili nei migliori negozi e store online:

Durata:

•750 minuti

Video:

•1080p @24fps 1,33:1 (BLU-RAY)

•4/3 1,33:1 (DVD)

Audio:

•Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio

•Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio (BLU-RAY) •Italiano 2.0 Dolby Digital

•Giapponese 2.0 Dolby Digital (DVD)

Sottotitoli:

•Italiano (fedeli ai dialoghi originali)

EXTRA:

•Nuovo telecinema in alta definizione dalle pellicole 16mm originali

•Sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

•Sigle textless e con traduzione

•Trailer italiano

•Sequenze inedite appositamente doppiate in italiano

•Booklet esclusivo di 32 pagine con sinossi degli episodi e rari disegni preparatori

Se siete appassionati di calcio vi consigliamo di iniziare a leggere Blue lock disponibile su Amazon!