Jujutsu Kaisen: le dita di cioccolato di Sakuna

Chi ha presente la storia di Jujutsu Kaisen saprà bene che il protagonista Yuji decise di ingoiare una delle dita di Sakuna per proteggere i suoi amici diventando l’ospite dello spirito maledetto. Ora, uno dei suoi compiti è quello di ritrovare tutte le 20 dita indistruttibili di Sakuna che nel corso dei secoli acquisirono sempre più potere.

E se anche noi potessimo mangiare le dita di Sakuna? Sì, avete capito bene, ma non preoccupatevi perché nel nostro caso avranno un sapore piuttosto dolce, visto che sono completamente fatte di cioccolato.

Ecco a voi le dita di cioccolato di Sakuna

L’idea di creare le dita di cioccolato di Sakuna è venuto alla Bandai, la quale ha deciso di trasformare le dita maledette di Sakuna in un delizioso snack.

Bandai ha creato appositamente un vassoio di gomma siliconica per creare il cioccolato o del ghiaccio a forma di dito di Sakuna.

I produttori raccomandano di usare le mandorle per le unghie per rendere il tutto ancora più realistico ma la confezione non include cioccolato, mandorle, ghiaccio o altre aggiunte decorative. Il vassoio viene fornito in una scatola di legno simile al contenitore che conserva il dito di Sukuna nell’anime.

Dove trovare l’articolo? Si può pre-ordinare in Giappone da Premium Bandai per 3.780 yen (28,98 euro).

Jujutsu Kaisen: il franchise

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli sono stati poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. In Italia il manga è edito da Planet Manga che ne ha iniziato la pubblicazione nell’ottobre 2019. La casa editrice ha anche pubblicato il manga prequel Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte.

Il manga si era fermato il 21 giugno per problemi di salute dell’autore per poi ripartire lunedì 2 agosto 2021 all’interno del numero 35 di Weekly Shonen Jump con il Capitolo 152.

Per quanto riguarda l’anime è stato prodotto da Studio MAPPA e si compose 24 episodi. In Giappone è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020 mentre in Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll:

Yuji Itadori è un ragazzo con un’enorme forza fisica, anche se vive una vita liceale del tutto ordinaria. Un giorno, per salvare un compagno di classe che è stato attaccato da una maledizione, mangia il dito di Ryomen Sukuna, portando la maledizione nella propria anima. Da quel momento in poi, condivide un solo corpo con Ryomen Sukuna. Guidato dal più potente degli stregoni, Satoru Gojo, Itadori viene ammesso alla Tokyo Jujutsu High School, un’organizzazione che combatte le maledizioni… e così inizia l’eroica storia di un ragazzo che è diventato una maledizione per esorcizzare una maledizione, una vita dalla quale non potrà più tornare indietro.

Il film Jujutsu Kaisen 0, adattamento dell’omonimo manga sempre pubblicato da Planet Manga, uscirà a dicembre nei cinema giapponesi. In attesa recuperate il manga su Amazon!