Jujutsu Kaisen 0: il trailer del film animato

I portali ufficiali di Jujutsu Kaisen 0, il film adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō) di Gege Akutami pubblicato in Italia da Planet Manga insieme alla serie principale di Jujutsu Kaisen, ne hanno rivelato finalmente il primo breve, ma intenso, trailer.

Il film animato è previsto per le sale nipponiche il 24 dicembre 2021.

Ecco qui a voi le sequenze direttamente dal canale ufficiale YouTube del distributore TOHO Animation le quali, inoltre, svelano che la voce del protagonista Yuta Okkotsu è affidata a Megumi Ogata (Shinji in Neon Genesis Evangelion, Sailor Uranus in Sailor Moon, Kurama in Yu Yu Hakusho, fra gli altri).

Sebbene il lungometraggio animato sia realizzato dopo la prima stagione animata a cura di Studio MAPPA (da ottobre 2020 a marzo 2021), le vicende sono antecedenti alla storia principale attualmente in corso.

Il prequel racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Jujutsu Kaisen 0: a proposito del film animato

Jujutsu Kaisen 0 è l’adattamento del manga Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte, i cui singoli capitoli erano stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020:

“In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…“

Per quanto riguarda la produzione del film, lo Studio MAPPA torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Seong-Hu Park (The God of High School) è accreditato come regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu).

Jujutsu Kaisen – il ritorno del manga

Ricordiamo, infine, che l’opera madre ritornerà finalmente alla serializzazione a partire da lunedì 2 agosto 2021 all’interno del numero 35 di Weekly Shonen Jump con il Capitolo 152.

Il manga si era fermato il 21 giugno causa problematiche di salute dell’autore e, sebbene il mangaka avesse intenzione di continuare a scrivere la sua opera, il dipartimento editoriale ha ritenuto opportuno proporre una sospensione per far si che non solo Akutami-sensei si rimettesse in sesto, ma anche per evitare di bloccare e riprendere continuamente la serializzazione-