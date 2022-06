Jundo ha annunciato, all’Etna Comics 2022 ben 5 nuovi Webtoon in arrivo nei prossimi mesi in prima assoluta in Italia. Vi ricordiamo che la piattaforma ha ricevuto una menzione speciale al premio Coco 2022 per il suo impegno nella digitalizzazione del mercato del fumetto in Italia.

Jundo annuncia 5 nuovi Webtoon

The Game that I Came From di MOKF

Uscita: Luglio

Publisher: KuaiKan Comics

Tipologia (Genere): Webtoon (Azione/Sci-Fi)

Highlights: Inedito in inglese e italiano

Nella seconda era dello sviluppo umano le persone possono sbloccare dei poteri incredibili in base ai risultati che ottengono in un gioco virtuale. Dopo anni di insuccessi Ling Ce si trova relegato ai margini della società, ma all’improvviso si risveglia tre anni nel passato. Con tutta l’esperienza accumulata riuscirà a modificare il futuro e ribaltare le sue sorti?

CRUSH3D!! di YAA

Uscita: Luglio

Publisher: Webtoon Canvas/Tapas

Tipologia (Genere): Webtoon (Romantico/Sportivo)

Highlights: 24+ milioni di letture su Webtoon

Con il trasferimento in un nuovo college, per la vita di Carter si apre un nuovo capitolo fatto di una nuova squadra di Hockey e nuovi amici. Ma il suo passato e le sue cattive abitudini sembrano non volerlo mollare, così come la sua personalità e impulsività gli rendono difficile gestire la vita da team. O le proprie amicizie. O una relazione?

My Delicious Dream Boy di Xi Yu’er

Uscita: Agosto

Publisher: KuaiKan Comics

Tipologia (Genere): Webtoon (Romantico)

Mara ha tutto ciò che si potrebbe sognare…bell’aspetto, carisma e stile. Dopotutto è segretamente un demone che si nutre dei sogni più belli delle persone. Dopo aver incontrato Joel, Mara non può credere alla sua fortuna; timido e dolce – la sua testa è piena di deliziosi sogni e incubi. Cosa succede quando il ragazzo dei tuoi sogni è letteralmente qui per divorarli?

Remembering Gale di Pushcart

Uscita: Agosto

Publisher: Webtoon Canvas

Tipologia (Genere): Webtoon (Slice of Life/Drammatico) Highlights: Pubblicato in 4 volumi di enorme successo in Germania

È estate e le vite di un gruppo di studenti e del loro insegnate prendono una piega inaspettata. In poco tempo saranno obbligati ad affrontare le loro paure per non dover ripetere gli errori di un loro passato che non è mai stato del tutto superato.

Runa di Parakid

Uscita: Agosto

Publisher: Webtoon Canvas

Tipologia (Genere): Webtoon (Azione/Fantasy)

Separata in giovane età dal suo fratello gemello, Runa è costretta a lavorare per l’Impero che ha distrutto il suo villaggio. Con l’aiuto di un suo amico d’infanzia cerca segretamente informazioni che la possano guidare all’unica famiglia che gli è rimasta. Mentre col passare del tempo diventa una maga sempre più potente e temuta l’Impero inizia a mettere in dubbio la sua fedeltà.

A proposito di Jundo

Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere. Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30, grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative”, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore.

L’intero catalogo Jundo è fruibile tramite la App e il sito ufficiale www.jundo.it con un abbonamento mensile di 1,99 euro. Il primo capitolo di tutte le opere è invece gratuito per chiunque si iscriva. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Original cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista. Da segnalare che con la nuova versione della app già disponibile, che include caroselli tematici e sempre più modi per scoprire nuovi titoli per tutti i gusti, dal 1 Marzo tutti gli utenti che scaricheranno la app potranno usufruire di un mese gratuito di prova. Infine, sempre dal 1 Marzo è disponibile l’abbonamento annuale a 19,99 (quindi con uno sconto del 20%).