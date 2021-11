Jungle Cruise arriva su Disney+

Disney ha annunciato il Disney+ Day che viene celebrato in tutto il mondo il 12 novembre con contenuti esclusivi per tutte le sezioni della piattaforma streaming Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star oltre ad una speciale presentazione dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo. Contestualmente, sempre il 12 novembre, il servizio Disney+ verrà attivato in Corea del Sud e Taiwan e ad Hong Kong il 16 novembre.

Jungle Cruise: trailer e sinossi

Da segnalare, in concomitanza del grande evento di Disney+, l’arrivo sulla piattaforma del film Jungle Cruise diretto da Jaume Collet-Serra e con la presenza nel cast di attori illustri come Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall.

La pellicola prende spunto dall’omonima attrazione dei parchi Walt Disney ed è ambientata durante i primi anni del XX secolo. Segue la storia di Frank (Dwayne Johnson), capitano di un piccolo battello ma indomito, noto come La Quila. L’uomo accetta volentieri di accompagnare nei meandri della selvaggia giungla amazzonica due esploratori inglesi, la scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall). La coppia è alla ricerca di un mitico albero che possiede straordinarie proprietà curative: l’Albero della Vita. Tuttavia, dato che la scoperta dell’arbusto potrebbe cambiare il futuro della medicina e salvare le sorti dell’umanità, il gruppo dovrà vedersela non solo con i pericoli che la giungla nasconde, i suoi veri abitanti, gli animali selvatici, che non perderanno occasione per attaccarli, ma anche con un’altra spedizione rivale tedesca, spietata e senza alcuno scrupolo.

Il film doveva essere distribuito nei cinema statunitensi dal 24 luglio 2020 e dal 12 agosto in quelli italiani, ma a causa della pandemia di COVID-19, è stato rimandato. Il 13 maggio 2021 è stato annunciato che la pellicola sarebbe stata distribuita al cinema il 28 luglio e sulla piattaforma di streaming Disney+ il 30 luglio 2021. Il film ha avuto un’anteprima mondiale al Giffoni Film Festival il 26 luglio 2021 e adesso è pronto a debuttare anche sulla piattaforma di streaming Disney+ incluso nel prezzo dell’abbonamento.

