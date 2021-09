Parchi divertimento | Cosa sapere e dove acquistare i biglietti online, la guida aggiornata

L’estate, forse anche più degli altri momenti dell’anno, è il periodo perfetto per scoprire e riscoprire tutto ciò che i parchi divertimento hanno da offrire. Con l’arrivo della bella stagione è infatti più facile avere a disposizione un’ampia scelta di soluzioni pensate davvero, ma davvero per tutti: grandi e piccini, amanti delle attrazioni acquatiche, viaggiatori che adorano spingersi anche oltreoceano… Questa guida nasce con l’obiettivo di darti tutto ciò che ti serve per acquistare online i biglietti per i parchi divertimento che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita.

Da Gardaland a Fiabilandia, passando per Disneyland Paris fino al mitico Europa Park di Rust: sono tante le esperienze offerte agli amanti dei parchi divertimento sia in Italia che in tutta Europa, ma non solo! Il culto e la cultura dei parchi divertimento sono infatti qualcosa di diffuso in tutto il mondo, per un settore capace ogni anno di attirare decine e decine di milioni di visitatori da ogni angolo del pianeta. Iniziamo con qualche informazione tecnica legata alle prenotazioni dei biglietti dei parchi divertimento online, pronto a un bel giro sulla giostra?

Parchi divertimento: i vantaggi della prenotazione online

La situazione epidemiologica dell’ultimo anno e mezzo ha messo in evidenza come, al netto di tutto, optare per l’online sia ormai la soluzione migliore in ogni caso. Parlando di parchi divertimento il discorso non cambia: se prima si era liberi di scegliere la modalità con cui muoversi, oggi è diventato in alcuni casi obbligatorio prenotare online per accedere ad alcuni dei migliori parchi divertimento in Italia e nel mondo.

In primis per una questione sanitaria: nel mondo troviamo normative che regolano in modo diverso l’emergenza in corso, ma nella maggior parte dei casi i parchi divertimento si trovano a dover limitare il numero di accessi giornalieri alle strutture. Un primo vantaggio della prenotazione online è proprio questo: garantirsi la possibilità di entrare per godersi una giornata all’insegna del divertimento, senza problemi e scongiurando brutte sorprese di ogni genere.

Acquistare i biglietti dei parchi divertimento online significa poi avere sott’occhio una disponibilità di posti sempre aggiornata, con i portali di acquisto ormai sempre più raffinati per dare all’utente un’idea di quali sono le giornate con più o meno affluenza e organizzarsi di conseguenza. C’è poi sempre la possibilità di accedere a promozioni speciali, con offerte esclusive per chi si trova a prenotare online che spesso e volentieri si traducono in un bel risparmio di soldi ma non solo. In alcuni casi sarà infatti possibile, con una spesa aggiuntiva anche minima, saltare sia la coda all’ingresso che quelle per accedere alle singole attrazioni.

La prenotazione online insomma conviene, sempre: è la soluzione migliore per vivere l’esperienza offerta dai parchi divertimento senza rinunciare a nulla e senza alcun pensieri che non sia godersi la giornata. Non dimenticate che, in Italia e in Europa, è al momento obbligatorio il Green Pass per accedere alle strutture: per qualsiasi dubbio su come ottenerlo, potete sempre consultare la nostra guida costantemente aggiornata.

Parchi divertimento: come prenotare i biglietti online

Parchi divertimento: i migliori in Italia

La nostra penisola offre una scelta molto, molto interessante in tema di parchi divertimento: l’Italia è infatti tra le nazioni europee che possono vantare una selezione perfetta praticamente per chiunque e per qualunque esigenza.

Cinecittà World – Roma

Il parco Cinecittà World di Roma è uno dei luoghi da sogni per gli amanti dei parchi divertimento e del cinema in Italia. Aperto nel 2014, il parco offre tutta una serie di attrazioni perfette per una giornata all’insegna del divertimento che promette di lasciare visitatori e spettatori a bocca aperta: si va da Altair, un fantastico roller coaster a 10 inversioni, a un vero e proprio cinema volante come Volarium (forse la miglior attrazione di Cinecittà World). Il tutto impreziosito da ben cinque spettacoli giornalieri, con stunt e scenografie davvero molto molto interessanti.

Indirizzo: Via di Castel Romano, 200, 00128 Roma RM



Orari di apertura: Da lunedì a venerdì 11–19 / Sabato e domenica 11-21



Prezzi dei biglietti: da 15€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Cinecittà World

Rainbow Magicland – Valmontone

Con il cambio di gestione degli ultimi anni, Rainbow Magicland è diventato piano piano uno dei migliori parchi divertimento in Italia. Si tratta infatti di un contesto ampio e molto variegato, dove una dark ride di primissimo livello come Huntik 5D si affianca ad attrazioni più “rilassate” come Tonga: un’area interamente dedicata ai più piccoli con scenografie ottimamente realizzate in ogni frammento. La ciliegina sulla torta? Haunted Hotel: una horror house a pagamento con animatronics ed attori, molto ben realizzata e tappa obbligata per i più audaci visitatori del parco.

Indirizzo: Via della Pace, 00038 Valmontone RM



Orari di apertura: Da domenica a venerdì 10–22 / Sabato 10-23

Prezzi dei biglietti: da 19,90€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Rainbow Magicland

Etnaland – Catania

La Sicilia è un’isola ricca di cose da vedere e da amare, e Etnaland è diventata con gli anni una di queste. Tappa fissa per gli amanti dei parchi divertimento, Etnaland non è solo un parco acquatico: con le sue 34 attrazioni si afferma infatti come una struttura adatta a tutti, con tante cose da vedere che richiedono anche una seconda visita per essere apprezzate al meglio. Qualche esempio? Le rapide di Jungle Splash, il top spin Vortigo e uno spettacolare cinema 4D tutto da scoprire.

Indirizzo: Contrada Agnelleria, 95032 Belpasso CT

Orari di apertura: Tutti i giorni 9:30-1

Prezzi dei biglietti: da 15/26€

» I biglietti per Etnaland sono acquistabili sul sito del parco

Mirabilandia – Ravenna

Mirabilandia è un’istituzione dei parchi divertimento in Italia: situata a Ravenna, la struttura è diventata tappa fissa per tutti coloro che scelgono la Riviera Romagnola per le proprie vacanze estive. E i motivi sono davvero tanti: dai tre spettacoli giornalieri ai famosissimi Katun ed iSpeed, due roller coaster di primo piano in Europa e certamente i migliori in Italia. Da segnalare la forte ritematizzazione con Far West Valley e Dinoland, entrambe ben tematizzate e con un’offerta attenta al pubblico più giovane. Particolarmente consigliata l’horror house (a pagamento) Legends of Dead Town.

Indirizzo: SS16, km 162, 48125 Savio RA

Orari di apertura: Tutti i giorni 10-22

Prezzi dei biglietti: da 34,90€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Mirabilandia

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Mirabilandia + Hotel

Gardaland e Movieland – Lago di Garda

Chiudiamo con uno dei parchi divertimento più famosi al mondo: l’italianissimo Gardaland, aperto da più di 44 anni e fiore all’occhiello di uno dei laghi più belli d’Italia. Qui troviamo alcuni roller coaster ormai iconici – come Mammut, Blue Tornado e Raptor – ma anche spettacoli come Magic Elements: uno show innovativo ispirato al Cirque du Soleil, in scena al Palamagic ogni giorno eccetto il martedì. Senza dimenticare la dark ride dei Corsari, Jungle Rapids e il family coaster Mammut.

Indirizzo: Via Derna, 4, 37014 Castelnuovo del Garda VR

Orari di apertura: Tutti i giorni 10-23

Prezzi dei biglietti: da 40€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Gardaland

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Movieland

Parchi divertimento: i migliori per bambini

Cercate soluzioni perfette per grandi e piccini? Ecco a voi una raccolta con tutte le informazioni necessarie sui migliori parchi divertimento per bambini: cosa sapere, come prenotare e tanto altro… È tutto qui!

Fiabilandia – Rimini

Immerso nel verde e situato tra Rimini e Riccione, Fiabilandia è uno dei migliori parchi divertimento per bambini presenti in Italia. Esteso su 100.000 metri quadrati, il parco offre ben 31 attrazioni con scenografie fumettose e dai colori vivaci, come il Borgomagico, una maxi area con 6 giostre a tema, Castoria – il bosco dei tronchi galleggianti, il Castello di Mago Merlino e la baia di Peter Pan. Da segnalare una promozione davvero molto interessante: richiedendo l’apposito braccialetto all’uscita, è possibile rientrare il giorno dopo senza pagare nulla di più. Due giorni di divertimento al prezzo di uno, mica male vero?

Indirizzo: Via Gerolamo Cardano, 15 Rivazzurra, 47924 Rimini RN

Orari di apertura: Tutti i giorni 10-18

Prezzi dei biglietti: da 17/24€

» I biglietti per Fiabilandia sono acquistabili sul sito del parco

Leolandia – Capriate

Passiamo a Leolandia di Capriate, posizionatosi al primo posto nella graduatoria dei parchi divertimento per bambini di Tripadvisor nel 2018. A pochi minuti dall’omonimo svincolo autostradale sulla A4, tra Bergamo e Milano, Leolandia rappresenta l’eccellenza italiana nel settore dei parchi per bambini. Tante le aree a tema: dalla fattoria degli animali, fino alla ricostruzione di alcuni monumenti italiani in miniatura accuratamente realizzati. Non manca la possibilità di incontrare tanti personaggi dei cartoni animati per bambini come Masha e Orso, Pj Masks, i superpigiamini e persino il trenino Thomas.

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 52, 24042 Capriate San Gervasio BG



Orari di apertura: Tutti i giorni 10-18

Prezzi dei biglietti: da 22,50€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Leolandia

Cavallino Matto – Marina di Castagneto Carducci

A pochi passi dal mare di Marina di Castagneto Carducci, ecco Cavallino Matto: parco divertimenti toscano immerso completamente in una pineta. Nonostante non sia ancora molto noto, si tratta di uno dei migliori parchi divertimenti per bambini d’Italia: a una ricca offerta di attrazioni per bambini classiche, troviamo affiancato un percorso lungo cinquecento metri e interamente tematizzato con ben 27 animatronics chiamato Jurassic River. La tematizzazione legata ai dinosauri è presente in ampia scala, per un parco divertimenti che vale certamente la pena visitare almeno una volta durante una vacanza in Toscana.

Indirizzo: Via Po, 1, 57022 Marina di Castagneto Carducci LI

Orari di apertura: Tutti i giorni 10:30-18:30

Prezzi dei biglietti: da 18/25€

» I biglietti per Cavallino Matto sono acquistabili sul sito del parco

Playmobil Fun Park – Norimberga

Playmobil Fun Park è un parco divertimenti per bambini situato a Norimberga, adatto ai bambini ma con tante attrazioni anche per i più grandi. In caso di maltempo non manca una grande area al chiuso di 5000 mq, mentre all’esterno troviamo attrazioni di ogni genere tra cui alcune non accessibili agli adulti, che comunque possono controllare sempre i bambini da vicino, come ad esempio nei cinque aree gioco tutte diverse tra di loro e circondate da zone all’ombra dove rilassarsi.

Indirizzo: Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf, Germania

Prezzi dei biglietti: da 12,90€

» I biglietti per Playmobil Fun Park sono acquistabili sul sito del parco

Legoland – Inghilterra, Germania e Danimarca

Un nome che non ha bisogno di presentazioni: presente in diverse parti d’Europa, Legoland è senza ombra di dubbio il paradiso per tutti gli amanti dei mattoncini LEGO, grandi e piccini. Si tratta di strutture ricche di tutto quel fascino che solo i LEGO riescono a dare, con veri e propri resort a misura di bambino. Parchi grandi, con decine di attrazioni a tema in contesti perfetti per brevi vacanze in famiglia.

Indirizzo: Winkfield Rd, Windsor SL4 4AY, Regno Unito – Legoland-Allee 1, 89312 Günzburg, Germania – Nordmarksvej 9, 7190 Billund, Danimarca

Prezzi dei biglietti: da 45€

» I biglietti per Legoland sono acquistabili sui siti dei parchi

Parchi divertimento: i migliori parchi acquatici

Amanti dei parchi acquatici? C’è molta scelta anche per voi! L’Italia offre infatti tantissime strutture perfette per chiunque voglia godersi una giornata all’insegna del divertimento concedendosi, allo stesso tempo, quel pizzico di relax che una bella nuotata può sempre assicurare.

Ondaland – Vicolungo

Situato nei pressi del famosissimo Outlet di Vicolungo in provincia di Novara, Ondaland è uno dei migliori parchi acquatici di tutta Italia. Da segnalare l’incredibile scivolo Dual Loop, un’esperienza davvero unica nel suo genere: stiamo infatti parlando di uno scivolo con doppio giro della morte, per la quale è richiesto addirittura un limite di altezza minimo di 160 cm. Senza dimenticare altri scivoli da urlo come Hydrotubo Kamikaze e Black Hole, ma anche spiagge, aree Wellness e moltissime attrazioni pensate per i più piccoli.

Indirizzo: Via Case Sparse, 1, 28060 Vicolungo NO

Orari di apertura: Tutti i giorni 11-18

Prezzi dei biglietti: da 15/23€

» I biglietti per Ondaland sono acquistabili sul sito del parco

Aquafan – Riccione

L’Aquafan di Riccione è una meta ormai consolidata per ogni vacanza nella Riviera Romagnola: una struttura che d’estate dà il meglio di sé, con ben 14 scivoli tra i quali un Black Hole lungo più di 200 metri e l’iconico Extreme River. Non mancano comunque diverse aree tematiche dedicata ai più piccoli, con moltissime piscine di varie altezze dove rilassarsi senza pensieri ma senza rinunciare a belle giornate ricche di divertimento. La sera, soprattutto d’estate, troviamo poi alcuni degli eventi più belli dell’intera estate romagnola: da DJ Set con nomi molto importanti a serate a tema per ragazzi, con un calendario eventi tutto da scoprire.

Indirizzo: Viale Ascoli Piceno, 6, 47838 Riccione RN



Orari di apertura: Tutti i giorni 10-18:30

Prezzi dei biglietti: da 22/31€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Aquafan

Acqua Village – Cecina

Acqua Village di Cecina, in Toscana, è una parco divertimenti più piccolo di quelli citati ma non per questo meno importante. I grandi investimenti degli ultimi anni hanno reso possibile la realizzazione di alcune aree di grandissimo livello come ad esempio Lua Pele: laguna relax è circondata da cinque cascate alte 3 metri ed una di 17 metri che parte dalla cima di un vulcanoDa segnalare Waho, scivolo volante con una discesa mozzafiato a effetto booberang , e lo scivolo di fuoco Loko.

Indirizzo: Via Tevere, 25, 57023 Cecina LI



Orari di apertura: Tutti i giorni 10-18

Prezzi dei biglietti: da 18/23€

» I biglietti per Acqua Village sono acquistabili sul sito del parco

Caneva Acquapark – Lago di Garda

Quattordici scivoli in un ambiente adatto a tutti, dotato di tutti i comfort possibili e con una tematizzazione fortemente ispirata al Typhoon Lagoon di Orlando in Florida. Segnaliamo per i più coraggiosi il volo a corpo libero di Super Spash e lo scivolo a due discese Twin Peaks. Per i bambini invece ecco Windy Lagoon, mentre per chi cerca uno spazio tranquillo è possibile acquistare a parte, prenotando in anticipo, il proprio spazio privato nei gazebo in legno che possono ospitare fino a 6/8 persone. Una soluzione che comprende sedie a sdraio sulla spiaggia adiacente, divano 3 posti, 2 poltrone e tavolo, frigobar con bottiglie di acqua naturale e frizzante, ventilatore a pale sul soffitto, cassetta di sicurezza, un cocktail di benvenuto, servizio al tavolo per ordinare snack, sfiziosità e cocktails, Wi-Fi e prese di corrente.

Indirizzo: Via Fossalta, 58, 37017 Fossalta VR



Orari di apertura: Tutti i giorni 10-19

Prezzi dei biglietti: da 25/30€

» I biglietti per Caneva Acquapark sono acquistabili sul sito del parco

Caribe Bay – Lido di Jesolo

Particolarmente adatto per gli amanti dell’adrenalina, Caribe Bay vanta scivoli come Jungle Jump e Spacemaker – 42 metri d’altezza, 60 gradi di inclinazione della discesa ed una velocità massima di 100 km/h! – e offre anche l’esperienza del bungee jumping (su prenotazione e con supplemento), un ponte tibetano e la parete di arrampicata. Non manca un’area più improntata al relax con la piscina Shark Bay e la Laguna de Oro, oltre a una programmazione giornaliera di otto spettacoli diversi tra pirati, circensi, acrobati e pappagalli esotici.

Indirizzo: Via Michelangelo Buonarroti, 15/A, 30016 Lido di Jesolo VE



Orari di apertura: Tutti i giorni 10-18

Prezzi dei biglietti: da 31/35€

» Clicca qui per acquistare i biglietti per Caribe Bay

Parchi divertimento: i migliori in Europa

Passiamo ai migliori parchi divertimento in Europa, dove acquistare i biglietti online è ancor più consigliato proprio alla luce della normative spesso diverse per i vari paesi. Ecco una selezione di alcune strutture che, credeteci, non potete non visitare almeno una volta nella vita.

Europa Park – Germania

L’Europa Park di Rust, in Germania, è uno dei migliori parchi divertimento al mondo. Con 18 quartieri a tema, quasi tutti rappresentanti delle nazioni europee, Europa Park si distingue per la cura dei dettagli delle singole aree e per la continua evoluzione: tanta scelta anche a livello di ristorazione e ben 76 attrazioni. Le migliori? Più di dieci roller coaster, attrazioni acquatiche e dark ride di ogni genere, e ben 13 spettacoli in scena quotidianamente. Non male, vero?

Indirizzo: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Germania

Prezzi dei biglietti: da 52/60€

» I biglietti per Europa Park sono acquistabili sul sito del parco

Park Asterix – Francia

Interamente ispirato ai famosi personaggi dei fumetti Asterix & Obelix il parco nasce trent’anni fa e vanta oggi 42 attrazioni tra cui 7 roller coaster, un inverted coaster molto tematizzato prodotto dalla famosa ditta B&M e 4 attrazioni acquatiche, per un contesto spesso troppo sottovalutato ma che merita assolutamente una visita e forse anche di più.

Indirizzo: 60128 Plailly, Francia

Prezzi dei biglietti: da 45/53€

» I biglietti per Park Asterix sono acquistabili sul sito del parco

Alton Towers – Regno Unito

Una location d’eccezione nel cuore del Regno Unito: Alton Towers è spesso sconosciuto ai più, ma è a conti fatti uno dei migliori parchi a tema di tutta Europa. Ben 40 attrazioni, tra cui 10 roller coaster come Galactica – l’unico flying coaster in Europa – e The Smiler: attrazione con il record mondiale di inversioni. Quattordici.

Indirizzo: Farley Ln, Alton, Stoke-on-Trent ST10 4DB, Regno Unito

Prezzi dei biglietti: da 38,50/46,50€

» I biglietti per Alton Towers sono acquistabili sul sito del parco

Phantasialand – Germania

37 attrazioni, 3 teatri e 27 tra ristoranti e chioschi in uno spazio di 110.000 mq., per un parco divertimenti davvero unico nel suo genere. La gestione minimale degli spazi è da sempre il punto forte di Phantasialand: un contesto sempre in aggiornamento e ricco di novità ogni anno. Il parco si divide in cinque diverse aree tematiche: Berlin, Mystery, Mexico, China Town, Deep in Africa e Fantasy, ognuna delle quali merita una visita e rappresenta una soluzione adatta per il divertimento di grandi e piccini.

Indirizzo: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl, Germania

Prezzi dei biglietti: da 44,50/54,50€

» I biglietti per Phantasialand sono acquistabili sul sito del parco

Disneyland Paris – Francia

Forse il parco a tema più famoso in Europa, Disneyland Paris viene spesso classificato come parco per bambini ma in realtà è un contesto pensato davvero per tutte le categorie di pubblico. Le attrazioni sono 40, in un parco impeccabile e costantemente ristrutturato e pulito, e spaziano dall’iconico Labirinto di Alice alla Buzz Lighyear Laser Blast, fino al divertente trenino Big Thunder Mountain e all’emozionante Star Wars Hyperspace Mountain. Non guasterebbe qualcosa di nuovo, ma si tratta comunque di un parco divertimenti storico e che è impossibile non visitare almeno una volta nella vita.

Indirizzo: Bd de Parc, 77700 Coupvray, Francia

Prezzi dei biglietti: da 54/59€

» I biglietti per Disneyland Paris sono acquistabili sul sito del parco

Parchi divertimento: i migliori al mondo

Concludiamo con alcuni dei migliori parchi divertimento al mondo, con alcune delle strutture più famose dell’intero pianeta e qualche sorpresa che forse ancora non conoscete. Pronti?

Ferrari World – Emirati Arabi Uniti

Un parco divertimenti interamente dedicato al marchio Ferrari? Esiste e si trova ad Abu Dhabi. Il parco Ferrari World nasce nel 2010 ed è un vero spettacolo per gli amanti del mitico cavallino rosso… Ma non solo! Da segnalare la sua particolare realizzazione: la maggior parte delle attrazioni si trova infatti al coperto, riparate da un’enorme struttura di più di 86.000 mq. Alle caratteristiche architettoniche si accostano attrazioni di primo livello: è il caso di Formula Rossa, il roller coaster più veloce al mondo. Si sviluppa lungo un tracciato di 2.000 metri e raggiunge la velocità di 240 km/h in appena 4,9 secondi. Un’esperienza irripetibile, che vale da sola il prezzo del biglietto.

Indirizzo: Yas Island – Yas Leisure Dr – Yas IslandYas West – Abu Dhabi – Emirati Arabi Uniti

Prezzi dei biglietti: 295 AED (circa 67€)

» I biglietti per Ferrari World sono acquistabili sul sito del parco

Universal Studios Orlando – USA

Il paradiso per gli amanti del cinema e di tutto ciò che la cultura popolare può regalare oggi. Agli Universal Studios di Orlando troviamo numerose attrazioni e spettacoli tutte quante ispirate ad uno o più film realizzati negli anni dalla Universal. Da segnalare l’indoor coaster Revenge of The Mummy, ma anche i tantissimi simulatori e gli spettacolari cinema 4D dedicati a… Praticamente di tutto: Simpson, Cattivissimo Me, Fast & Furious e Jimmy Fallon, Men in Black e Transformers. Un’esperienza indimenticabile e a 360° pensata davvero, ma davvero per tutti.

Indirizzo: 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819, Stati Uniti

Prezzi dei biglietti: da 90/96$

» I biglietti per Universal Studios Orlando sono acquistabili sul sito del parco

Shanghai Disneyland – Cina

Aperto nel 2016, Shanghai Disneyland è un parco divertimenti in cui Disney ha sfruttato appieno tutte le sue conoscenze pregresse, andando a migliorare il modello consolidato con gli altri parchi del gruppo. Le attrazioni sono ovviamente spettacolari: si va da alla dark ride su barche ispirata a Pirati dei Caraibi a Tron Lightcycle Power Run, un motocoaster ispirato al mondo di Tron che ad oggi non esiste in nessun parco Disney. L’area Tomorrowland è completamente diversa dalle altre versioni, per conformarsi maggiormente alla cultura asiatica e sposare un pubblico ancora più ampio ma sempre affezionato al mondo Disney.

Indirizzo: 4MV5+945, Pudong, Shanghai, Cina

Prezzi dei biglietti: da 499¥ (circa 69€)

» I biglietti per Shanghai Disneyland sono acquistabili sul sito del parco

Universal’s Islands of Adventure – USA

L’inconfondibile skyline con il lago centrale è l’emblema di Universal’s Islands of Adventure: un parco che non ha bisogno di presentazioni, e che vanta un numero e una varietà di attrazioni davvero impressionante. Si va dal coaster dedicato a Hulk a una dark ride a tema Spider-Man, passando per un’area ispirata al mondo di Harry Potter e a una che emozionerà i fan di Jurassic Park: ce n’è davvero per tutti, e tantissime novità stanno per arrivare…

Indirizzo: Universal Blvd, Orlando, FL 32819, Stati Uniti



Prezzi dei biglietti: da 111.83$

» I biglietti per Universal’s Islands of Adventure sono acquistabili sul sito del parco

Disneyland California – USA

Disneyland California è la storia dei parchi divertimento: ideato da Walt Disney in persona e inaugurato nel 1955, si tratta di un parco ricco di attrazioni che vanno dalla miglior multi motion dark ride senza la presenza di schermi, ma solo effetti fisici Indiana Jones Adventure, al il giro sul bob coaster Matterhorn Bobsled passando per l’unico Nemo Submarine Voyage.

Indirizzo: Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802, Stati Uniti

Prezzi dei biglietti: da 104$

» I biglietti per Disneyland California sono acquistabili sul sito del parco

Tokyo DisneySea – Giappone

Considerato da molti il parco divertimenti migliore al mondo, Tokyo DisneySea è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita. Per forza. La dark ride Journey to the Center of the Earth, l’area indoor Mermaid lagoon, le aree Port Discovery ed American Waterfronte la dark ride di Indiana Jones situata all’interno di un tempio Maya… C’è davvero di tutto, e tutto merita di essere scoperto in un contesto senza tempo e in continua evoluzione: avete già preso i vostri biglietti per Tokyo?

Indirizzo: 1-13 Maihama, Urayasu, Chiba 279-8511, Giappone

Prezzi dei biglietti: da 6.400 JPY (circa 49€)

» I biglietti per Tokyo DisneySea sono acquistabili sul sito del parco