Junji Ito è uno dei migliori maestri dell’horror in circolazione, autore di innumerevoli storie spaventose che hanno permeato le coscienze dei fan di manga e anime. L’autore è stato nominato agli Eisner Awards (nome completo: The Will Eisner Comic Industry Awards), premi che vengono assegnati agli artisti di fumetti che hanno ottenuto risultati monumentali nel settore (a volte viene definito l’equivalente degli Oscar dell’industria cinematografica) nelle categorie “Miglior opera asiatica” e “Miglior scrittore/artista”.

Junji Ito nominato agli Eisner Awards 2022

Junji Ito ha alle spalle una lunga carriera di riconoscimenti per le sue opere. Nel 2021 ha ricevuto due Eisner Awards per i suoi lavori Remina e Venus in the Blind Spot (Best US Edition of International Material – Asia and Best Writer/Artist), mentre l’anno scorso l’autore ha vinto nelle categorie “Miglior opera asiatica” e “Miglior scrittore/artista”, le stesse per le quali è stato nominato all’edizione di quest’anno.

Le due opere che sono state nominate per gli Eisner Awards di quest’anno sono Lovesickness: Junji Ito Story Collection e Deserter: Junji Ito Story Collection, che saranno animate nell’opera Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre che dovrebbe essere presentato in anteprima su Netflix nel 2023. Nell’anime saranno incluse storie come Tomie, Soichi e The Hanging Balloons.

Uzumaki: l’imminente anime horror dell’autore

A ottobre del 2022 uscirà l’anime Uzumaki, adattamento dell’omonimo manga di Ito. Hiroshi Nagahama (Mushishi) sta dirigendo la mini-serie allo Studio Drive. Production I.G. USA e Adult Swim stanno co-producendo l’anime. Colin Stetson (Hereditary) sta componendo la musica. Se volete guardare il trailer leggete anche questo nostro articolo!

Tra i membri del cast abbiamo: Kirie Goshima recita nel ruolo di Uki Satake, Shinichiro Miki è Shuichi Saito, Toshio Furukawa è il padre di Kirie, Takashi Matsuyama è il padre di Shuichi, Mika Doi ha il ruolo di Yukie Saito, Mariya Ise è Azami Kurotami, Katsutoshi Matsuzaki recita nel ruolo di Katayama, Wataru Hatano è Okada, Tatsumaru Tachibana è Tsumura, Kouichi Toochika è Yokota e Ami Fukushima è Shiho.