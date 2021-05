Jupiter’s Legacy, decostruzionismo ed americanismo secondo Mark Millar

Debutterà il prossimo 7 maggio Jupiter’s Legacy la nuova serie originale Netflix ispirata all’omonima serie a fumetti di Mark Millar e Frank Quitely pubblicata da Millarworld/Image negli Stati Uniti e in Italia da Panini Comics.

Jupiter’s Legacy, le origini della serie a fumetti

Jupiter’s Legacy è composta da una serie principale omonima di 10 albi divisi in due miniserie e una serie prequel, intitolata Jupiter’s Circle, di 12 albi anch’essa divisa in 2 miniserie.

Mark Millar spiegò così il concept dietro la serie nel 2013, anno di uscita proprio della serie principale:

Sono cresciuto con la bandiera americana appesa alla parete della mia stanzetta, così negli ultimi anni ho osservato la situazione al di là dell’Atlantico e ho scoperto qualcosa che non avrei mai pensato di scoprire: la povertà negli Stati Uniti. Mi ha toccato indirettamente ma ho un sacco di amici che sono lettori di fumetti o artisti freelance che mi hanno raccontato storie terribili che non mi sarei mai sognato di ascoltare tipo che il distributore di carburante del loro quartiere ha chiuso perché nessuno poteva permettersi di fare il pieno alle automobili. Gli Stati Uniti sono stati un paese che, crescendo, ho sempre associato al benessere e ad una dimensione di continua crescita ed espansione. Vederli contrarsi è stato spaventevole. È questo il background di Jupiter’s Legacy: i supereroi sono impotenti di fronte alla complessità della situazione socio-economica e da lì in poi è un domino… È la mia lettera d’amore all’America, l’idea della democrazia e che ognuno possa esprimere liberamente la propria opinione è qualcosa che dovrebbe essere celebrato… personalmente poi, gli Stati Uniti sono legati indissolubilmente ai supereroi. Forse perché Superman e Wonder Woman indossano i colori della bandiera. Mi è sembrato opportuno raccontare, come in una analogia, il crepuscolo di questi eroi parallelamente a questa crisi.

Fra le fonti di ispirazione citate dall’autore scozzese per Jupiter’s Legacy ci sono Star Wars, King Kong, la mitologia classica (quella romana in particolare), le opere di Richard Wagner e l’Amleto oltre ovviamente alla Golden Age dei comics americani.

Dopo la crisi di Wall Street del 1929, Sheldon Sampson ha perso tutto e soprattutto la fiducia nel sistema capitalistico che aveva portato gli Stati Uniti ad essere una delle potenze mondiali. Mosso dall’ardente desiderio di aiutare le persone e il suo paese, Sheldon si lancia nel 1932 in una impresa folle: raggiungere una misteriosa isola situata ad ovest di Capo Verde che gli è apparsa in sogno in più di una occasione e nel cui cuore si troverebbero i mezzi per salvare l’umanità.

La spedizione composta da Sheldon, suo fratello Walter, la loro amica Grace e altri 3 compagni del college riesce a raggiungere l’isola. Nei suoi profondi recessi faranno una scoperta incredibile che donerà a loro degli incredibili poteri e darà il via a Union, la prima squadra di supereroi al mondo.

Dopo decenni spesi ad aiutare e difendere l’umanità, nel 2013, il conflitto fra Sheldon e suo fratello Walter raggiunge il suo apice. Sheldon è convinto che questi poteri siano un dono che va onorato ubbidendo ai leader eletti ed ergendosi esempio di condotta morale ed etica, Walter invece è convinto che bisogna intervenire indirizzo le scelte economiche e sociali di Barack Obama per il suo secondo mandato di modo da superare in maniera la crisi e le falle del sistema capitalistico.

L’ago della bilancia saranno i due figli di Sheldon, i ribelli Brandon e Chloe, che pur avendo ereditato le incredibili eredità del padre vivono come celebrità in un vuoto edonismo. Ma tutto questo cambia improvvisamente e drammaticamente quando a seguito di una overdose Chloe farà una scoperta destinata a cambiare gli equilibri mondiali.

Jupiter’s Legacy, i personaggi principali

Sheldon Sampson/Utopian è convito che gli Stati Uniti siano la più grande idea dell’umanità e per questo le capacità ottenute sull’isola devono essere messe al suo servizio e soprattutto che non debba essere usate per interferire o influenzare le decisioni politiche e sociali prese dalla gente comune. È idealmente l’analogo di Superman: può volare ed ha forza e resistenza sovraumane.

Nella serie tv Josh Duhamel interpreta Sheldon Sampson/Utopian

Il nome per il personaggio corrisponde a quello del vincitore di una riffa di beneficenza indetta dallo stesso Mark Millar al lancio del primo numero del fumetto.

Walter Sampson/Brainwave è il fratello di Sheldon. I suoi poteri sono di natura psichica, grazie ai quali può creare illusioni e letteralmente separare la mente di una persona dal suo corpo per imprigionarla in quello che ama chiamare un “quadro psichico”. E’ anche in grado di volare. Ha condiviso per quasi un secolo le convinzioni del fratello ma ora è convinto di dover intervenire in prima persona per risollevare le sorti economiche e sociali degli Stati Uniti, suggerendo soluzioni che modifichino radicalmente gli squilibri causati dal capitalismo, l’impatto climatico e persino i conflitti fra religioni.

Nella serie tv Ben Daniels interpreta Walter Sampson/Brainwave

Grace Kennedy Sampson/Lady Liberty è la moglie di Sheldon e la madre di Brandon e Chloe. I suoi poteri sono molto simili a quelli di Utopian, cioè può volare e ha un’incredibile resistenza fisica e forza sovraumana. Dopo essere tornata dall’isola, Grace ha avuto un invecchiamento molto più lento dei suoi compagni oltre che delle persone comune aspetto che l’ha portata ad avere una vita sociale pressoché nulla nei primi anni di attività come supereroina.

Nella serie tv Leslie Bibb interpreta Grace Kennedy Sampson/Lady Liberty

Chloe Sampson ha ereditato le abilità (volo, resistenza e forza sovraumana) dei genitori Sheldon e Grace. Tuttavia ha rigettato la sua eredità di supereroina in favore della celebrità fra feste esclusive, night clubs, sponsor, social network e abuso di sostanze stupefacenti. È attratta dai “cattivi ragazzi” e ha un rapporto conflittuale con entrambi i genitori, specialmente con la madre di cui mal sopporta quella che lei chiama la sua “natura non conflittuale”. Non si sente “figa” come il padre o bella come la madre.

Proprio a causa dell’abuso di stupefacenti farà una scoperta che cambierà per sempre gli equilibri della sua famiglia e del mondo intero.

Nella serie tv Elena Kampouris interpreta Chloe Sampson.

Brandon Sampson ha poteri basati sulla telecinesi che gli permettono di volare e sollevare oggetti. Ha anche il superudito e può proiettare energia dagli occhi. Come la sorella ha una rigetto per l’eredità supereroica dei genitori preferendo il suo status di celebrità. Ha un rapporto estremamente conflittuale con il padre che accusa di prolungata assenza durante la sua infanzia e adolescenza. Rifiuta di raccogliere il testimone del padre a causa degli standard troppo elevati da lui imposti e perché, essendo stati uccisi o incarcerati tutti, non ci sono più supervillain “fighi” da combattere.

Nella serie tv Andrew Horton interpreta Brandon Sampson.

Jupiter’s Legacy, la serie TV

La prima stagione di Jupiter’s Legacy sarà composta da otto episodi e sarà disponibile da venerdì 7 maggio su Netflix.

Eccovi il trailer:

La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Eccovi, infine, la sinossi:

Jupiter’s Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

