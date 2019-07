Kaley Cuoco è Harley Quinn nel primo trailer della serie animata DC Universe

Harley Quinn sarà protagonista di una serie animata per adulti sul servizio streaming DC Universe, a doppiarla Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory.

L’indimenticabile Penny di The Big Bang Theory presterà voce ad Harley Quinn nell’omonima serie animata targata DC Universe, in arrivo sul servizio streaming nel prossimo autunno.

Al San Diego Comic-Con, DC Universe presenta la sua prima serie animata originale, con protagonista la fidanzata del Joker, l’istrionica Harley Quinn, consacrata al grande pubblico in seguito all’interpretazione di Margot Robbie in Suicide Squad, che riprenderà il personaggio anche nel prossimo film ambientato all’interno dell’universo cinematografico DC, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) in arrivo nei cinema a febbraio 2020.

La serie animata racconterà un lato diverso dell’Universo del Cavaliere Oscuro: a seguito della fine della sua tumultuosa e problematica storia d’amore con il Joker (Alan Tudyk), Harley Quinn (Kaley Cuoco) decide di dedicarsi esclusivamente alla sua ascesa criminale nella città al fine di diventare “La Regina del Crimine di Gotham City.” Certo, dovrà prima vedere cosa ne pensano Poison Ivy (Lake Bell) e tutti gli altri villain che popolano la città.

La star di The Big Bang Theory si è detta entusiasta nel prendere parte a questo nuovo progetto: “è bello poter interpretare un’icona femminile così determinata, folle e peculiare! Non vedo l’ora che scopriate le esilaranti storie che abbiamo in serbo per voi!”

Descritta come un’action-comedy con un linguaggio scurrile, pieno di violenza esplicita e rivolta ad un pubblico adulto, la serie è stata Scritta da Justin Halpern, Dean Lorey (Powerless) e Patrick Schumacker, prodotta da Warner Bros. Animation, e vede nel cast i talenti di Ron Funches , Jason Alexander, Wanda Sykes, JB Smoove, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Chris Meloni, Diedrich Bader e Tony Hale e Chris Meloni.

La prima stagione di Harley Quinn sarà composta da 26 episodi sul servizio streaming DC Universe nell’autunno del 2019, lo show non ha ancora una distribuzione italiana.