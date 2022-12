In occasione del Brazil Comic-Con 2022 è stata mostrata una nuova featurette dal titolo “The Legacy of Ant-Man”, incentrata sul noto membro degli Avengers. Il video ripercorre il viaggio di Ant-Man all’interno dell’MCU sino a ora: dal primo film all’apparizione in Captain America: Civil War fino ad arrivare all’emozionante battaglia finale vista in Avengers: Endgame. Negli ultimi minuti viene invece anticipata la grande minaccia di Ant-Man 3, ovvero Kang il Conquistatore.

Kang e Ant-Man nel nuovo video “The Legacy of Ant-Man”

A differenza del trailer diffuso in rete un mese fa, il video mostrato al Brazil Comic-Con presenta un dialogo differente e più minaccioso. Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, pronuncia le seguenti parole: La tua realtà, tutto ciò a cui tieni…io so come finirà. È fuori dalla tua portata, Ant-Man. Confermato anche il ritorno nel cast di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Tra le new entry, invece, Bill Murray in un ruolo non ancora precisato e Kathryn Newton nei panni di una Cassie Lang adulta. Gli eroi si troveranno a dover viaggiare all’interno del Regno Quantico, affrontandone le conseguenze. A dirigere il tutto ci penserà nuovamente Peyton Reed, già regista dei primi due film. Il terzo capitolo di Ant-Man arriverà nelle sale il 17 febbraio 2023.

Witness the legacy of Ant-Man in this special look from Brazil Comic Con. #CCXP2022 Experience Marvel Studios’ #AntManAndTheWasp: Quantumania, only in theaters February 17, 2023. pic.twitter.com/nBFpGQC19h — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 1, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e avrà ramificazioni importanti per il futuro, soprattutto per quanto riguarda Avengers: The Kang Dinasty, in arrivo nel 2025. Come stuzzicato da Kevin Feige in passato, Kang si discosterà molto da Thanos e sarà un villain ancora più metodico e calcolatore. La sua variante buona è apparsa nel finale della prima stagione di Loki, interpretata sempre da Jonathan Majors, attore che Feige ha definito perfetto per portarsi sulle spalle il peso dell’MCU.