I Marvel Studios hanno appena diffuso in rete il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga incentrata sull’alter ego di Scott Lang (Paul Rudd). Questa volta il componente degli Avengers dovrà affrontare una sfida mai vista prima, rappresentata da Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) che metterà a dura prova la sua incolumità e quella di chi gli sta attorno. Il film arriverà nelle sale il 17 febbraio 2023 (in Italia, invece, due giorni prima).

Il primo trailer del terzo capitolo di Ant-Man

Oltre al debutto di Kang il trailer permette di dare una prima occhiata alla Cassie Lang interpretata da Kathryn Newton e a Bill Murray. Il senso di questo recast di Cassie Lang è dovuto alla volontà di Marvel Studios di avere un volto di maggior successo rispetto alla precedente interprete. Kathryn Newton ha al suo attivo ruoli importanti in produzioni come Freaky, Big Little Lies, The Society. Confermato anche il ritorno nel cast di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Gli eroi si troveranno a dover viaggiare all’interno del Regno Quantico, affrontandone le conseguenze. A dirigere il tutto ci penserà nuovamente Peyton Reed, già regista dei primi due film.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e avrà ramificazioni importanti per il futuro, soprattutto per quanto riguarda Avengers: The Kang Dinasty, in arrivo nel 2025. Come stuzzicato da Kevin Feige in passato, Kang si discosterà molto da Thanos e sarà un villain ancora più metodico e calcolatore. La sua variante buona è apparsa nel finale della prima stagione di Loki, interpretata sempre da Jonathan Majors, attore che Feige ha definito perfetto per portarsi sulle spalle il peso dell’MCU.

Il calendario cinematografico della Marvel è stato di recente stravolto a seguito del rinvio di Blade (la produzione del reboot sta creando non pochi problemi alla major). Al momento gli unici film confermati per il 2023, oltre al terzo capitolo di Ant-Man, sono Guardiani della Galassia Vol.3 e The Marvels (sequel di Captain Marvel).