Il pezzo che andremo a recensire oggi, è la seconda Figuarts Zero Event Exclusive dedicata a One Piece in arrivo in esclusiva per Lucca Comics and Games 2022. Nella precedente recensione abbiamo descritto nel dettaglio la figure di Monkey D. Luffy – Gear 4 Leo Bazooka (Special Color Edition), mentre in questa nuova recensione invece abbiamo analizzato la statua Figuarts Zero di Charlotte Katakuri Bandai Event Exclusive codificata con nome Mochitsuki.

Charlotte Katakuri – Il personaggio

Katakuri è uno dei tre Generali dei dolci di Big Mama e suo secondo figlio. Dopo aver allenato la sua Ambizione della percezione, riesce a prevedere un pò nel futuro. La sua famiglia viene prima di tutto ed è molto rispettato dai sui fratelli e sorelle. Su Whole Cake Island, Luffy ha lottato molto duramente con lui, per permettere ai suoi compagni di avventure di scappare e lo ha sconfitto dopo una lunghissima e dura battaglia. Grazie al frutto Mochi-Mochi, Katakuri riesce a creare, controllare e trasformare il suo corpo in mochi a proprio piacimento. Il suo mochi è estremamente consistente e appiccicoso, permettendogli di intrappolare anche nemici tremendamente forti con esso, anche se perde la sua efficacia se esposto a liquidi. Durante gli scontri usa spesso quest’abilità, facendo spuntare diversi tipi di mochi sul suo corpo (tipo gambe o pugni extra) in modo di allargare i suoi arti mochi a dimensioni gigantesche e allungarli per aumentare il suo raggio di attacco.

Charlotte Katakuri Bandai Event Exclusive

Confezione

Il box è davvero enorme, questa confezione oltre ad una dimensione pazzesca è differente anche per i materiali utilizzati dai classici standard e adesso vi spieghiamo anche il perchè: il tipo di cartoncino utilizzato è più spesso e resistente e secondo il nostro modesto parere è anche più adatto a prodotti da collezione di questo tipo. Il layout grafico è identico a tutte le exclusive, apparendo in bicromia con il disegno del personaggio in questione in soli due colori: nero e viola a contrasto per Katakuri. Ovviamente nella parte frontale è immancabile la classica finestra trasparente, che ci permette di intravedere parte del contenuto posto al suo interno, ma l’enorme figure è avvolta e protetta da un cellophane dentro il blister trasparente.

Charlotte Katakuri

Una volta tratto fuori dall’enorme box, il primo impatto generale è davvero molto positivo, infatti, questa enorme figure oltre ad essere molto bella, è davvero pesante se consideriamo che è realizzata completamente in plastica. Come avrete sicuramente notato, ci sono enormi differenze nella colorazione del corpo e dei vestiti con la precedente Figuarts Zero uscita nel 2018, infatti, queste Exclusive Color Edition sono edizioni speciali con una colorazione alternativa. Le misure sono di tutto rispetto: sono 23 cm circa di altezza per 40 cm (in base a come si decide di allungare il tridente) di lunghezza. Sicuramente è una delle più grandi statue realizzate dal colosso Giapponese negli ultimi anni, infatti, guardandola al primo impatto, si rimane colpiti da molti particolari di cui è dotata: il suo busto è molto definito, ha muscoli addominali ricoperti di tatuaggi rosa realizzati benissimo con più colori in modo da far sembrare la pelle viva. Indossa anche un giubbotto di pelle strappato con la scritta “CHARLOTTE” sul retro che espone la maggior parte del suo busto, guanti e pantaloni scuri, una cintura con fibbia a forma di teschio e stivali chiodati con speroni. L’effetto dei pantaloni che sono stati scolpiti come se fossero veramente in pelle è qualcosa di superlativo per i propri occhi, intravedendo sotto la muscolatura delle gambe. Infine indossa un’enorme sciarpa logorata e leggera che gli copre la bocca e arriva fino alle spalle. Per concludere anche se l’asticella trasparente che sorregge il braccio può dar fastidio, resta necessaria per far si che con il passare del tempo il braccio non si possa piegare in avanti per il troppo peso.



Conclusioni

Dopo Monkey D. Luffy anche Charlotte Katakuri entra con arroganza come una delle migliori statue dedicate al mondo piratesco di One Piece. Questo pezzo è davvero fantastico, adatto sia per i collezionisti maniacali che non si vogliono far sfuggire nulla, sia per quelli occasionali che con una statica così in mezzo alla propria collezione non sfigurerà assolutamente.

Charlotte Katakuri “Mochitsuki” (Special Color Edition) è un’esclusiva Italiana di Lucca Comics and Games 2022. Per chi fosse interessato all’acquisto l’unico modo per averlo è presso lo stand di Tamashii Nations/Cosmic Group Italia al loro Stand Tamashii Nations in Piazza San Pietro Somaldi dove troverete questa e tutte le altre incredibili esclusive da collezione.