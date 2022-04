Kazunori Yamauchi, game designer e sviluppatore giapponese, divenuto celebre in tutto il mondo per essere l’ideatore del franchise di simulazione di guida Gran Turismo, sarà per la prima volta ospite del Napoli Comicon 2022 grazie alla collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia.

Lunedì 25 aprile alle ore 12 incontrerà il pubblico in fiera e parteciperà al panel “Gran Turismo: Racing time” affiancato da Andrea Facchinetti (commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creator su YouTube, Twitch, TikTok e specializzata in Formula Uno).

Un evento unico e imperdibile, pensato per celebrare la storica serie videoludica simulativa e l’ultimo arrivato Gran Turismo 7, uscito il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fin dal lancio del primo capitolo della saga, la profonda passione di Kazunori Yamauchi per il mondo automotive si è sempre rispecchiata nella continua ricerca della fedeltà nella creazione dei veicoli, non soltanto sotto il profilo estetico, ma anche – e soprattutto – nel feedback di guida una volta in pista.

A testimonianza di ciò, nel 2017 Kazunori Yamauchi è stato insignito di una Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria del Veicolo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, assegnata come riconoscimento dell’effetto avuto dalla serie sull’industria automobilistica mondiale e sullo sviluppo della grafica digitale nel corso degli anni.

Un patrimonio di competenze maturate nel corso della sua eccezionale carriera che il Presidente Yamauchi condividerà con i presenti nel corso del panel, raccontando la propria visione del mondo automobilistico.

