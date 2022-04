The Batman sarà protagonista della prima giornata del Napoli Comicon 2022, il prossimo 22 aprile, con una proiezione speciale, un panel e con un contenuto esclusivo.

Napoli Comicon 2022 – The Batman: proiezione speciale, panel e contenuto video inedito

Sarà The Batman ad aprire idealmente gli eventi del Napoli Comicon 2022 con una proiezione speciale in lingua originale, preceduta da un talk dedicato al film in compagnia degli Slim Dogs e dello sceneggiatore Matteo Casali (Batman Europa). Durante il talk verrà inoltre mostrata su grande schermo l’ormai mitica scena tagliata con il Joker (sarà la prima proiezione mondiale su grande schermo della scena stessa) e, a fine proiezione, verranno distribuiti gadget fino a esaurimento scorte.

Napoli Comicon 2022 - The Batman

A proposito di The Batman

The Batman è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”) con Robert Pattinson (“Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) che interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne. Al fianco di Robert Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton/l’Enigmista; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Barry Keoghan(“Dunkirk”) nel ruolo dell’Ufficiale Stanley Merkel; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot/Il Pinguino.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

Vi ricordiamo che The Batman sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in Home Premiere Digitale a partire dal 19 aprile, recuperate il nostro articolo con tutti i dettagli su come e dove vedere The Batman in streaming, mentre sarà disponibile anche in home video a partire dal 30 giugno, recuperare il nostro articolo dedicato con tutte i dettagli delle varie versioni e prenotate la vostra copia su Amazon.