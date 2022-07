I ricchi annunci dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con hanno ribadito come le Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe saranno una gioia per i fan del franchise, anche per coloro che sono rimasti delusi dalla Fase 4. Titoli come Avengers: Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars hanno subito portato a domandarsi chi saranno i registi di queste due attese pellicole, ma è subito arrivata una dichiarazione che ha gelato ogni entusiasmo: non saranno i Fratelli Russo a dirigere Avengers 5 e Avengers 6.

Kevin Feige parla dei Fratelli Russo e di Avengers 5 e Avengers 6

Attualmente al centro dell’attenzione per il loro The Gray Man, film action presentato come Netflix Original, i fratelli Russo hanno contribuito al Marvel Cinematic Universe girando Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers; Infinity War e Avengers: Endgame. Film amati dai fan del franchise, specialmente Endgame, e che potevano esser un ottimo biglietto da visita per affidare nuovamente ai due cineasti la direzione dei prossimi capitoli cinematografici dei Vendicatori.

Kevin Feige reveals the Russo brothers are not directing the next ‘Avengers’ movies #SDCC pic.twitter.com/ivfoQdAlCk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 24, 2022

L’annuncio di questi due film, fatto in persona dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha subito incontrato l’entusiasmo dei fan. La menzione di Kang, il presunto villain principale del nuovo corso del Marvel Cinematic Universe, e il riferimento a una saga particolarmente roboante nel contesto fumettistico come Secret Wars (riferimento più concreto potrebbe essere l’evento del 2015 firmato da Hickman, anziché la prima saga con questo nome risalente al 1984ù), hanno subito chiarito come questi due film saranno dei pilastri del futuro del Marvel Cinematic Universe, condizione che richiede quindi un nome affidabile e di provata abilità sulla poltrona del regista.

Sebben Feige non abbia svelato a chi spetterà l’onore, non ha avuto problemi a eliminare subito da questa gara alla poltrona i Fratelli Russo, che non dirigeranno Avengers 5 e Avengers 6.

Dichiarazione che crea un certo imbarazzo, considerato come i fratelli Russo avessero più volte dichiarato di essere molto interessati a dirigere Avengers: Secret Wars. In diverse occasioni hanno manifestato anche di esser in trattativa con Feige e Marvel Studios per un loro ritorno nel franchise, proprio per dirigere questo nuovo film dei Vendicatori. La dichiarazione di Feige sembra gelare questo discorso, anche se il presidente dei Marvel Studios non ha nascosto di voler nuovamente vedere all’opera i Russo all’interno del Marvel Cinematic Universe. Considerato i trascorsi tra il franchise e i registi, sembrerebbe ideale un loro impiego in un film di prima fascia del nuovo corso del Marvel Cinematic Universe, ma al momento va considerato che nella Fase Qauttro i Russo non sono stati coinvolti, mentre la loro carriera sembra essersi avvicinata ad altri canali, come Netflix (Tyler Rake, The Gray Man) o Apple+ (Cherry).

