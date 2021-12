Sin dalla cancellazione della sua serie Netflix nel 2018, i fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Charlie Cox come Daredevil magari nel più prestigioso palcoscenico del Marvel Cinematic Universe. In questo senso le voci sono state a dir poco selvagge: da un suo ritorno nell’ormai imminente Spider-man: No Way Home fino a cammei nelle prossime serie Disney Plus Echo e She-Hulk. Nelle ultime settimane si era addirittura parlato di un revival della serie con un nuovo progetto targato Disney e Marvel Studios.

Tutte voci almeno fino a poche ore fa quando Kevin Feige ha rotto ufficialmente il silenzio in una intervista concessa a Cinemablend.

Kevin Feige sul ritorno di Charlie Cox come Daredevil nel Marvel Cinematic Universe

Intervistato da Sean O’Connell di CinemaBlend, Kevin Feige si è espresso in maniera cristallina: quando Daredevil comparirà, o ricomparirà, nel Marvel Cinematic Universe sarà interpretato da Charlie Cox.

Se vedrete Daredevil nei prossimi progetti, Charlie Cox sarà senz’altro l’attore che interpreterà Daredevil. Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo dobbiamo ancora deciderlo.

Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock/Daredevil per tre stagione in Marvel’s Daredevil, una produzione Marvel Television distribuita tramite Netflix fra il 2015 e il 2018. La serie, ambientata a New York, faceva effettivamente parte del Marvel Cinematic Universe essendo ambientata dopo Avengers, la pellicola del 2012. Nel cast di Marvel’s Daredevil facevano parte anche Deborah Ann Woll come Karen Page and Elden Henson come Franklin “Foggy” Nelson e Vincent D’Onofrio come Wilson Fisk/Kingpin.

Recuperate il nostro articolo Daredevil: le letture per conoscere al meglio il Diavolo Custode

L’offerta di Disney+