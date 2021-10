Netflix ha diffuso nelle ultime ore un nuovo trailer una key visual dedicati a La Vetta degli Dei (Kamigami no Itadaki), film animato di produzione franco-lussemburghese e tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato dal compianto Jiro Taniguchi.

Key Visual e nuovo trailer de La Vetta degli Dei, il film animato Netflix

Partiamo con la key visual:

Come riportato nel nostro precedente articolo, La Vetta degli Dei arriverà su Netflix il 30 Novembre, dopo essere stato presentato allo scorso Festival di Cannes e dopo l’uscita nelle sale dei cinema francesi il 22 settembre con il titolo Le Sommet des Dieux.

E qui di seguito, invece, il nuovo trailer:

Il film è stato diretto da Patrick Imbert, già regista di Ernest & Celestine, e sceneggiato dallo stesso Imbert insieme a Magali Pouzol e Jean-Charles Ostorero. Alla direzione artistica c’è David Coquard-Dassault (Peripheria), mentre le musiche della pellicola sono firmate da Amine Bouhafa. La distribuzione in Francia è stata affidata a Diaphana Distribution, mentre i diritti esteri sono in mano a Wild Bunch International. Didier Brunner (The Triplets of Belleville, Kirikou and the Sorceress) è accreditato come produttore della pellicola.

A proposito del manga e una sinossi de La Vetta degli Dei

Il manga de La Vetta degli Dei è uno dei più apprezzati del compianto Jiro Taniguchi, scomparso a Febbraio del 2017. Nel 2001 si è aggiudicato l’Excellence Prize al Japan Media Arts Festival, ed è stato premiato al Festival di Angouleme nel 2005 come Best Art Award.

La storia segue le vicende di Fukamachi, un fotografo della natura selvaggia che trova un collegamento verso il passato in Kathmandu, Nepal. Fukamachi trova una macchina fotografica presumibilmente appartenuta a George Mallory, un alpinista disperso in quel del Monte Everest. Dopo aver incontrato Habu Joji, un noto scalatore con una grande passione per la montagna, i due partono assieme per scoprire segreti di una storia che pare perduta.

La serie manga di Taniguchi, anch’essa adattamento della novel di Baku Yumemakura, è stata serializzata su Business Jump per Shueisha e in Italia è stato pubblicato in 5 corposi volumi da Rizzoli Lizard, acquistate qui il 1° su Amazon.