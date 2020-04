Kodama Forest: su Kickstarter il nuovo gioco da tavolo sugli spiriti degli alberi

Kodama, il gioco di Indie Boards & Cards sugli spiriti degli alberi, riceverà un nuovo capitolo con Kodama Forest. Il gioco verrà finanziato tramite una campagna Kickstarter attiva in questi giorni.

Kodama Forest, ideato da Jenny Iglesias e Kevin Riley, sarà uno strategico astratto caratterizzato da meccaniche di posizionamento tessere (Tile Placement) per 1-6 giocatori.

In questa nuova incarnazione di Kodama il gioco si svolgerà in primavera e i Kodama saranno indaffarati nel creare una foresta lussureggiante.

Durante i vari turni i giocatori dovranno piantare fiori e piante di bambù, queste coltivazioni serviranno ad attirare farfalle e panda, la cui presenza farà aumentare la bellezza della foresta.

I giocatori dovranno pianificare le loro mosse con attenzione in modo da riempire quanto più possibile gli spazi non solo della propria foresta, ma anche di quella di un’altro giocatore.

Kodama Forest prevederà così una componente di semicollaborazione tra giocatori che li spingerà ad utilizzare e condividere il più possibile il tabellone di gioco. Ciò sarà possibile poiché in ogni turno ogni giocatore dovrà posizionerà una tessera alla propria destra ed una alla sua sinistra. Inoltre i giocatori, per evitare penalità alla fine del gioco, dovranno cercare di evitare di lasciare spazi vuoti.

Sarà possibile sostenere il Kickstarter di Kodama Forest scegliendo tra tre pledge: Kodama Forest (34 dollari), Kodama Forest and Kodama 3D (54 dollari) e The Kodamaverse (94 dollari).

Il primo pledge vi darà diritto ad una copia del gioco ed eventuali contenuti aggiuntivi sbloccati durante la campangna, il secondo pledge vi darà in aggiunta una copia del gioco Kodama 3D, mentre l’ultimo pledge darà diritto a ricevere tutti i giochi della serie Kodama (Kodama: the Tree Spirits, Kodama Duo, Kokoro, Kodama 3D e Kodama Forest).

L’obiettivo di campagna di 7.362 euro è stato raggiunto e superato. Attualmente la campagna si aggira oltre i 22.000 euro e punta a sbloccare quante più milestone possibili. Chi desiderasse sostenere Kodama Forest avrà tempo fino a venerdì 24 aprile 2020.

Per sostenere la campagna e per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Kickstarter del progetto a questo link.