Dopo aver dichiarato a dicembre scorso in occasione del Jump Festa 22 l’intenzione di concludere My Hero Academia per le ultime battute del 2022. L’autore del manga edito in Italia da Star Comics, Kohei Horikoshi, è ritornato sui passi e professa cautela sul finale di My Hero Academia.

Precisamente all’interno della tavola dei commenti degli autori che sarà pubblicata all’interno del numero 45 di Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online dal 10 ottobre, il maestro giapponese ha dichiarato le seguenti parole in seno al finale:

Il manga è al momento in un punto cruciale e sta affrontando una grande battaglia tra eroi e cattivi che sicuramente non può essere conclusa nel giro di poche settimane. Staremo a vedere quanto ancora l’opera ci terrà compagnia, con l’auspicio che riceva il giusto trattamento per concluderla con cognizione e al momento corretto.

Ricordiamo che il 1° ottobre ha avuto inizio la Stagione 6 dell’adattamento anime, fra l’altro disponibile in contemporanea e sottotitoli in italiano per Crunchyroll. Recuperate il nostro speciale qui prima di immergervi nella visione.

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime cinque stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset e doppiate in italiano. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e il 1° ottobre 2022 ha avuto inizio la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 32 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).