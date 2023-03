Direttamente ispirata all’acclamata serie animata Star Wars: The Clone Wars su Disney Plus, Kotobukiya ha annunciato una nuova proposta facente parte della prolifica linea ARTFX: la statua di Darth Maul.

Il lato oscuro di Darth Maul

Con la statua di Darth Maul, Kotobukiya è pronta a trascinare tutti i fan del franchise di Star Wars verso il lato oscuro della forza! Darth Maul è infatti uno dei personaggi più controversi dell’universo di Star Wars, con una storia fatta di momenti tragici che lo hanno portato a sviluppare una personalità feroce e vendicativa.

Tra le sue tante avventure, dopo essere diventato il leader dell’organizzazione criminale nota come Shadow Collective, e aver conquistato Mandalore, Darth Maul fu uno dei diretti antagonisti di Obi-Wan Kenobi. Il suo obbiettivo era sonfiggere quest’ultimo dopo aver dovuto incassare la pesante sconfitta sul pianeta Naboo.

La statua di Darth Maul da Kotobukiya

Come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, la figure per la linea ARTFX, dedicata al personaggio di Darth Maul, è un capolavoro dell’arte della modellazione. Essa è stata progettata, e poi realizzata, tramite l’utilizzo di materiali di riferimento reali tratti dagli archivi Lucasfilm.

Foto: ©Kotobukiya

Il personaggio viene proposto sul mercato in posa dinamica e completo della sua iconica doppia spada laser. Quest’ultima è composta da due differenti parti e, a seconda dei gusti personali, può essere rimossa così da esporre il personaggio anche disarmato. Dal punto di vista del design, Darth Maul è incredibilmente fedele al personaggio originale e viene presentato ai collezionisti con una grande cura per i dettagli. Vediamo ad esempio la presenza delle corna sulla testa, così come i tatuaggi rossi sul volto e sul petto.

Le specifiche tecniche

Per quanto riguarda invece i dettagli più tecnici, la statua di Darth Maul è realizzata in PVC ed è completa di base espositiva. La scala scelta, la 1/7, porta il personaggio ad avere un’altezza complessiva di circa 26 cm.

Prezzo e data di uscita

La nuova statua di Darth Maul targata Kotobukiya è attualmente disponibile in preordine al prezzo indicativo di circa 190,00 dollari. La sua distribuzione sul mercato è invece prevista a partire dal mese di febbraio 2024. Per maggiori informazione vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del prodotto.