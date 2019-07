Kyoko di Equuleus da Saint Seiya Saintia Sho

Kyoko di Equuleus è l'ultimo personaggio annunciato per la linea Myth Cloth di Tamashii Nations tratto dal Manga Saintia Sho

Kyoko di Equuleus è l’ultimo personaggio annunciato per la linea Myth Cloth di Tamashii Nations. Tratto dal Manga Saintia Sho, del quale è stato prodotto anche un anime, rappresenta la sacra guerriera della costellazione del Cavallino. La serie Myth Cloth è composta da action figure, tutte tratte dal brand Saint Seiya – per i profani I Cavalieri dello Zodiaco – con armatura in metallo removibile e componibile anche a segno Zodiacale. Il fascino di questa linea sta proprio nella duplice modalità del poter scegliere se montare armatura su personaggio o a totem. Sebbene già dal primo numero del manga ci venga spiegato che Shoko (sorella di Kyoko) erediti la sua armatura, Kyoko all’inizio della serie dimostra di padroneggiare a pieno il potere del Cosmo e Tamashii Nations ci propone quindi la versione “alternativa” (anche se di fatto nel manga è la prima) della Sacra guerriera di Equuleus.

La serie Saintia Sho è uno spin-off dei cavalieri dello zodiaco, pubblicata per la prima volta nel luglio del 2013 in Giappone ed è ancora attualmente in corso arrivando al momento al 12° volume. L’autore dell’opera rimane Masami Kuramada mentre i disegni e la sceneggiatura appartengono a Chimaki Kuori. Il primo capitolo della storia si colloca in parallelo agli avvenimenti della storia originale, vedono il gruppo di queste sacre guerriere radunarsi per proteggere la Dea Athena da Aeris e il suo esercito prima e dopo la battaglia delle dodici case dello zodiaco da Seiya ( Pegasus ) e gli altri cavalieri di bronzo. Non vi possiamo svelare più della trama ma anzi se siete appassionati di questa famosa e lunga saga di seguirla che ha dei risvolti davvero molto interessanti.

Kyoko di Equuleus sarà alta circa 17 cm, leggermente più di Shoko, questa edizione oltre ad avere una testa con le sembianze di Kyoko avrà delle parti opzionali aggiuntive per Shoko (che tra l’altro è da poco in distribuzione in Italia). Il suo prezzo sarà di circa 110,00 € con uscita fissata per Novembre 2019 (e nei mesi successivi in italia grazie al distributore ufficiale Cosmic Group).