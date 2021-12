La Cina indaga su un cubo misterioso avvistato sulla Luna

Un misterioso oggetto, apparentemente di forma cubica, è stato fotografato dai tecnici della CNSA (China National Space Administration), ovvero l’equivalente cinese della più famosa NASA, sul lato nascosto della Luna. I ricercatori cinesi, intendono scoprire di più a riguardo di questo misterioso “oggetto”, e stanno progettando una apposita missione di studio, che dovrebbe prendere il via nel corso dei prossimi mesi.

I Predatori del Cubo Lunare…

Secondo quanto dichiarato fino ad ora, l’oggetto misterioso, che i funzionari della CNSA descrivono (testualmente) come simile a una capanna, si troverebbe in una posizione distante circa 80 metri da quella attuale del loro rover Yutu 2. Stando alle stime effettuate dal team, per raggiungere l’oggetto cubico, Yutu 2 potrebbe impiegare circa un paio di mesi, data la natura estremamente accidentata del terreno circostante, dove non mancano rocce di grande dimensioni e profondi crateri.

pic by CNSA

L’oggetto, ovviamente non ancora identificato, è stato notato da uno dei “piloti” del rover, gli addetti che controllano a distanza la sonda, durante alcune operazioni di routine. La forma geometrica, nettamente squadrata, è saltata subito all’occhio nell’insieme del desolante paesaggio lunare.

Lo staff scientifico, immediatamente avvertito della scoperta, non si è ancora (ragionevolmente) pronunciato sulla possibile natura dell’oggetto, ma la curiosità è comunque tale da rischiare una lenta e meticolosa manovra di avvicinamento, nella speranza di poter gettare luce sulla reale origine del “cubo”.

pic by CNSA

Attualmente, la CNSA è l’agenzia spaziale con più esperienza per quanto riguarda il cosiddetto “lato nascosto” del nostro satellite, essendo loro il primo rover ad essere allunato, nel 2019, in questa regione. Il lato nascosto della Luna è stato fotografato per la prima volta nel 1968, nel corso della prima orbita lunare competa effettuata dalla missione Nasa Apollo 8, ma nessuno, prima dei cinesi, aveva mai effettivamente inviato un modulo esplorativo sul territorio.

Se siete interessati a una precisa rappresentazione cartografica del nostro satellite, potete utilizzare le proposte offerte tramite questo link Amazon.