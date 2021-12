La NASA ha scelto Snoopy come prossimo astronauta

Snoopy e tutti gli altri personaggi della serie dei Peanuts sono tra i più amati in tutto il mondo dagli appassionati della cultura pop, a tal punto da spingere la NASA a scegliere il beagle come suo prossimo astronauta.

Snoopy è stato scelto dalla NASA per partecipare alla prossima missione nello spazio Artemis I, dopo che l’iconico cagnolino creato da Charles M. Schultz ha già fatto parte della missione Apollo 10. Il beagle farà dunque parte della spedizione nelle fattezze del gonfiabile che funge da indicatore di gravità che arriverà alla Luna. Se siete fan dei Peanuts, vi consigliamo di dare un’occhiata alla selezione di merchandise disponibile su Amazon.

La NASA ha così presentato la partecipazione dell’iconico personaggio alla missione Artemis I.

In occasione del volo di Snoopy per la missione Artemis I sarà vestito con una tuta integrale arancione, con guanti, stivali e la toppa NASA. In collaborazione con il partner GoNoodle, il brand Peanuts rilascerà una nuova serie di video per bambini dedicati all’informazione sulla gravità, sul lavoro di squadra e sull’esplorazione dello spazio mentre potranno seguire Snoopy nel corso del viaggio Artemis I. Insieme al peluche e alla spilla di Sliver Snoopy, verrà inviato nello spazio anche un pennino appartenuto a Charles Schultz durante la missione Artemis I avvolta in una speciale confezione che riproduce alcune strisce a fumetti scelte dalla NASA che verrà portato a bordo della stazione spaziale Orion. Verrà anche pubblicata una nuova stagione di Snoopy in Space su Apple TV+ in cui si parlerà dell’esplorazione degli altri pianeti e delle condizioni necessarie per trovarvi nuove forme di vita.

The Beagle has landed.#AstronautSnoopy is in today's #MacysParade—and will soon be in space! Snoopy will ride along on our #Artemis I mission around the Moon, serving as the mission's zero gravity indicator: https://t.co/OoqCO9OgxR https://t.co/Quh7cKPFuI

— NASA (@NASA) November 25, 2021