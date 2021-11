La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, nuovo trailer e poster del film

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley è il nuovo film Searchlight Pictures diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro, previsto il 27 gennaio nelle sale italiane e distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ora, è stato rilasciato il nuovo trailer del film, accompagnato da un poster inedito che ci mostra i protagonisti, entrambi visionabili poco sotto.

Rooney Mara and Bradley Cooper in the film NIGHTMARE ALLEY. Photo by Kerry Hayes. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Scritto dallo stesso del Toro insieme a Kim Morgan, La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley sarà interpretato da un cast di un certo livello, ovvero dall’attrice premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), dai candidati all’Oscar Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Unbelievable), Willem Dafoe (The Lighthouse, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità), Richard Jenkins (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, L’Ospite Inatteso), Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne), dal candidato all’Academy Award David Strathairn (Lincoln, Good Night, and Good Luck), Ron Perlman (Pacific Rim, Hellboy) e, ultimo ma non meno importante, Bradley Cooper (A Star is Born, American Sniper).

Poco sotto, la sinossi ufficiale del film:

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando questa nuova conoscenza per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

