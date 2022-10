A due anni di distanza dalla firma del contratto con la Compagnia, Simone Johnson (figlia del pluricampione mondiale Dwayne “The Rock” Johnson) ha finalmente debuttato sugli schermi della WWE. La giovanissima atleta di soli 21 anni è apparsa sugli schermi di NXT nella puntata di martedì sera, rivelandosi come nuova componente dello Schism, stable capeggiata da Joe Gacy. Il suo ring name, come annunciato da tempo, è Ava Raine.

Ava Raine, figlia di The Rock, ha debuttato in WWE

Un debutto storico che avviene a 26 anni di distanza da quello del padre nel 1996. Simone Johnson diventa quindi la prima atleta di quarta generazione a calcare il ring della WWE e tutti gli occhi sono ormai puntati su di lei. Il nome Ava Raine è stato scelto appositamente per prendere le distanze dal padre nel mondo della WWE e crearsi un percorso tutto suo. La ragazza ha concluso il suo debutto shock con il seguente promo: “L’amore e il senso di appartenenza che lo Schism mi ha dato sfidano qualsiasi idea preconcetta di chi dovrei essere. Questa famiglia mi completa”.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Rock sta sbancando al box office con il suo nuovo film, Black Adam, in cui interpreta il noto antieroe della DC (recuperate qui le nostre interviste esclusive al cast). Un progetto durato 15 lunghi anni e che ha introdotto sul grande schermo anche la Justice Society of America oltre a segnare il clamoroso ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, voluto fortemente da The Rock in persona.

Dove vedere WWE NXT

Vi ricordiamo che le puntate settimanali di NXT sono disponibili, con il commento in italiano, su Discovery+. Gli eventi speciali, invece, come accaduto di recente con Halloween Havoc, sono visibili in esclusiva sul WWE Network. Il prossimo grande show del terzo brand della WWE sarà NXT Deadline, in programma sabato 10 dicembre.