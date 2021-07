La Notte dei Morti Viventi: in arrivo un film d’animazione

I fan della pellicola La Notte dei Morti Viventi (che potete recuperare su Amazon in versione Blu-Ray) hanno un progetto molto interessante da tenere d’occhio questo autunno. Stiamo parlando di una versione animata del classico di George A. Romero intitolato Night of the Animated Dead il quale uscirà questo autunno grazie alla produzione targata WB Home Entertainment. Il film è diretto da Jason Axinn, che è stato anche il regista del film horror d’animazione del 2019 To Your Last Death.

Night of the Animated Dead: produttori e cast vocale

Nella produzione troviamo Michael J Luisi, Ralph E. Portillo, Robert Feldman e Kevin Kasha. I produttori esecutivi, invece, sono Richard Potter, Thomas DeFeo e Jamie Elliott. Il cast di voci includerà Josh Duhamel come Harry Cooper, Dulé Hill nei panni di Ben, Katharine Isabelle in quelli di Barbara, James Roday Rodriguez come Tom, Katee Sackhoff sarà Judy, Will Sasso nei panni dello Sceriffo McClelland, Jimmi Simpson sarà Johnny e Nancy Travis come Helen Cooper.

Si tratta indubbiamente di un’idea molto interessante ed è curioso che ci sia voluto così tanto tempo prima che qualcuno la mettesse in produzione. Sicuramente farà felici numerosi fan del celebre film horror del 1968 e permetterà ai neofiti del genere di poterne conoscere di più addentrandosi nei meandri del passato. Il cast di voci sembra essere di altissimo livello anche perché alcuni di loro hanno già mostrato il loro talento in To Your Last Death.

Non si sa bene se il film uscirà nella sale cinematografiche o meno. Al momento i piani sembrano essere quelli di pubblicarlo unicamente in versione Blu-Ray, DVD e digitalmente tramite alcuni servizi di streaming che acquisteranno i diritti di pubblicazione. Possibilmente, qualora dovesse uscire al cinema, potrebbe essere trasmesso solo per pochi giorni. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni, magari anche qualche trailer ufficiale.