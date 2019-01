Lutto nel mondo dei giochi: scompare Darwin Bromley il fondatore di Mayfair Games

Lutto nel mondo dei giochi in scatola, Darwin Bromley, è venuto a mancare qualche giorno fa. Il designer americano aveva 68 anni e nella sua vita è stato autore, editore e un fervente appassionato di giochi.

Bromley è stato il fondatore di Mayfair Games. Creata nel 1981, la casa editrice è famosa per aver localizzato il franchise di Catan per il mercato anglosassone a metà degli anni ’90, permettendo al gioco di società di Klaus Teuber di diventare un gradissimo successo commerciale, capace di vendere circa 23 millioni di copie in tutto il mondo, considerando tutte le sue espansioni e gli spin-off del gioco base.

Altri giochi famosi di questo editore sono stati Agricola, Isle of Skye, Patchwork (publicati in Italia da Uplay.it), Tigris & Euphrates (pubblicato in Italia da Giochi Uniti), Sim City: The Card Game e moltissimi altri titoli.

Mayfair Games ha mantenuto i diritti di Catan per quasi 20 anni, in seguito questi sono stati acquisiti da Asmodee nel 2016, che in seguito ha rilevato l’intero catalogo della casa editrice.

Oltre al suo impegno come editore, Bromley era un designer a tutti gli effetti e, insieme a Bill Fawcett, è stato co-autore di Empire Builder, diventando uno dei titoli fondamentali tra i giochi a tema ferroviario.

Nel marzo del 2018, insieme a suo fratello, Bromley dona al The Strong Museum di New York una collezione di giochi che conta più di 12.000 titoli tra giochi di ruolo, giochi in scatola e riviste. Si tratta della donazione singola più grande mai ricevuta dal questo museo del gioco, che ospita anche la National Toy Hall of Fame.

La collezione dei fratelli Bromley ripercorre gli ultimi 50 anni del panorama ludico internazionale e comprende cimeli quali riviste sui wargame degli anni ’50, due copie dell’introvabile white box di Dungeons & Dragons e una collezione quasi completa dei magazine White Dwarf e Dragon.

La notizia della scomparsa di Darwin Bromley è stata accolta con tristezza e commozione da molte figure importanti dell’universo ludico, che gli hanno dedicato alcuni post sui social con il loro ricordo personale.