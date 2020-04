La Sfida delle Mogli: una nuova commedia disponibile on demand dal 25 aprile

La Sfida delle Mogli: dal regista di Full Monty, Peter Cattaneo, arriva una nuova commedia disponibile in prima visione dal 25 aprile sulle principali piattaforme on demand.

Eagle Pictures presenta un nuovo titolo che sarà presto disponibile per la visione in streaming, così da poter essere usufruito da casa durante l’attuale periodo di quarantena, a fronte della pandemia da Covid-19. Nell’ambito quindi dell’iniziativa #iorestoacasa, la commedia La Sfida delle Mogli sarà a disposizione sulle principali piattaforme video on demand in prima visione.

Dalla sceneggiatura di Rosanne Flynn e Rachel Tunnard, La Sfida delle Mogli è diretto dal regista Premio Oscar del celebre Full Monty, Peter Cattaneo, ed è stato presentato durante l’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. Si tratta di una commedia che parla di Kate e delle altre donne che come lei devono affrontare la dura vita in quanto mogli di militari. Con determinazione e perseveranza, tuttavia, Kate riunisce le donne nella sua stessa condizione per formare un gruppo solidale che possa riunirsi in un’attività comune mentre i mariti si trovano al fronte: ecco che nasce il Military Wives Choir, un coro composto dalle mogli dei militari che troveranno così la libertà dalle proprie paure nel canto.

La Sfida delle Mogli è tratto da una storia vera, che vede nel fenomeno dei Military Wives Choirs nato nel 2011 la sua fonte di ispirazione. Sulle note di fatti di vita reale messi in scena in una brillante commedia, il nuovo titolo Eagle Pictures vanta nel proprio cast la presenza del Premio Oscar Kristin Scott Thomas (Il Paziente Inglese, Quattro Matrimoni e un Funerale, L’Ora più Buia) e della produttrice e attrice Sharon Horgan (Pulling, Catastrophe, Divorce).

Il titolo in prima visione sarà disponibile dal 25 aprile in streaming su Sky Primafila Premere, Tim Vision, Chili, Huawei Video, Rakuten TV e Infinity.