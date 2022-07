Ad alcuni fan sarà sfuggito il particolare, altri lo avranno notato subito. In ogni caso, andiamo dritti al sodo: dal trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, diffuso durante il San Diego Comic-Con, è emersa una strana spada nera, una sorta di reliquia magica sconosciuta a cui screenrant.com ha cercato di dare un significato.

Gli Anelli del Potere

La spada magica Gurthang era nel trailer de Gli Anelli del Potere?

La lama nera è apparsa per la prima volta semi-distrutta nelle mani di Theo (Tyroe Muhafidin), il personaggio umano creato appositamente per la serie TV di Prime Video. La reliquia è tornata protagonista della scena per una seconda volta, e più precisamente quando viene riforgiata in un mix di fumo e fuoco e la lama della spada magica viene ricostruita come se non si fosse mai rotta. Lo stesso oggetto è comparso anche nei poster dei personaggi de Gli Anelli del Potere e in altre circostanze, tanto che viene da pensare all’importanza che l’arma potrebbe avere nell’intera storia.

Questa spada magica potrebbe essere la famosa Gurthang, presente nei libri che raccontano la storia della Terra di Mezzo. D’altronde, oltre al colore nero, le due spade hanno dettagli in comune. Per prima cosa l’arma viene rotta nella Prima Era, il che spiegherebbe il motivo per cui vediamo la reliquia rovinata ne Gli Anelli del Potere. Inoltre, nei romanzi la spada possedeva proprietà magiche e uno spirito proprio, e ciò rimanda all’elemento della riforgiatura nel trailer.

Certo, Gurthang non dovrebbe apparire nella Seconda Era della Terra di Mezzo, ma lo sappiamo: nella serie di Prime Video non mancheranno nuove aggiunte. La spada, chiamata in origine Anglachel, è stata realizzata dall’elfo Eöl con il metallo di un meteorite caduto sulla terra. Secondo Tolkien, Anglachel si legò al suo proprietario originale, il guerriero elfo Beleg Cúthalion, che morì ucciso dalla sua stessa lama a causa di un uomo chiamato Túrin Turambar. Quest’ultimo divenne il nuovo proprietario dell’arma e ribattezzò Anglachel “Gurthang“. Quando morì anche Túrin, Gurthang si ruppe in tanti pezzi che furono sepolti con il suo ultimo possessore. Prima di concludere, vi ricordiamo che su Amazon potete comprare il gioco da tavolo de Il Signore degli Anelli.