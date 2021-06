La Star Trek Enterprise NCC-1701 di Playmobil disponibile al preorder

Se LEGO si è attestata nel produrre set su licenza di uno dei franchise fantascientifici più amati, Star Wars, Playmobil non è stata di certo a guardare, rilevando i diritti per il “diretto concorrente”, ovvero Star Trek, e mettendo in commercio uno dei set più belli e grandi ispirati al marchio: ovvero Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701, riguardante appunto a mitica nave stellare della Federazione.

Al prezzo di 499,99 dollari, potrete portarvi a casa un set di dimensioni ragguardevoli, lungo circa un metro e largo 45 centimetri, raffigurante l’intera Enterprise, con tanto di copertura della sezione a disco rimovibile e sala macchine, più una serie di luci e suoni attivabili tramite app per smartphone.

I personaggi compresi nel set Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 sono tra i più iconici della Serie Classica, inclusi il dottor Leonard “Bones” McCoy, il guardiamarina Chekov, il tenente Uhura, il capitano James T. Kirk, il signor Spock, il tenente Sulu e l’ingegnere capo Montgomery “Scott” Scotty. Praticamente i meglio del meglio dell’equipaggio originale!

I preordini sono già disponibili su sito di Entertainment Earth, e verranno effettuati con modalità di spedizione gratuita a partire dal prossimo mese di settembre. Così da avere la Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 più che disponibile in tempo per i regali di Natale. Quale appassionato non vorrebbe trovare la nave stellare più famosa dell’universo sotto l’albero!?