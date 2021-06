I migliori set LEGO Marvel

E’ di pochi giorni fa il debutto sulla piattaforma Disney+ della nuova serie dedicata a Loki e finalmente a breve potremo vedere, in streaming da casa o finalmente in sala al cinema il tanto atteso film dedicato a Vedova Nera (per tante volte rimandato a causa della pandemia). A partire dal prossimo agosto potremo vedere i 10 episodi della nuova serie animata Marvel What If…? (vedi questo nostro articolo), mentre a settembre arriveranno in sala i nuovi film del MCU dedicati a Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (vedi questo nostro articolo) e Venom: La Furia di Carnage (al quale sono legati i set della “testa” di Venom e di Carnage). Il mondo Marvel è insomma in assoluto fermento e quindi abbiamo pensato di consigliarvi i migliori set LEGO a tema Marvel da comprare, costruire o collezionare per entrare nel giusto mood per gustarsi tutte le novità in arrivo dalla Casa delle idee. Andiamo a scoprire insieme come ampliare la vostra collezione fumettosa di set LEGO Marvel?

I migliori set Marvel

LEGO Spider-Man #76178 Daily Bugle

Il Daily Bugle di Spider-Man è un set unico, che può vantare un cast di ben 25 diversi personaggi dell’universo di Spider-Man, alcuni dei quali alla loro prima apparizione in un set LEGO Marvel. La replica del palazzo che ospita il Daily Bugle è composta da 3.772 pezzi e una volta costruito misura oltre 82 cm di altezza. L’edificio è ricco di dettagli originali, caratteristiche affascinanti e una volta completato, i piani, il tetto e le facciate rimovibili rivelano l’interno di questo fantastico tributo alla Marvel.

LEGO Spider-Man #76199 Carnage

Il set consentirà di ricreare e costruire con i mattoncini le caratteristiche da incubo del supercattivo alieno. Dalla fronte bassa e rossa alla mascella sporgente piena di denti a baionetta, la replica in mattoncini LEGO di Carnage è perfetta per essere esposta accanto al set della sua controparte… nera e tenebrosa.

LEGO Spider-Man #76187 Venom

Il set ricrea gli autentici e raccapriccianti tratti del simbionte alieno. Le enormi fauci con denti affilati come lame, la lunga lingua serpeggiante e la bassa fronte nera creano un pezzo da esposizione davvero unico. La replica in mattoncini LEGO di Venom è perfetta per essere esposta accanto al set della sua controparte… rosso sangue.

LEGO Spider-Man #76165 Casco di Iron Man

Set che consente di costruire la replica in mattoncini LEGO del Casco di Iron Man, comprese le famigliari linee e i dettagli più caratteristici dell’iconico casco di Iron Man. Gli speciali elementi rossi e oro e gli adesivi grafici incandescenti per gli occhi lo rendono un perfetto oggetto da collezione e da esposizione, insieme al robusto supporto completo di targhetta identificativa. Un elemento che non può mancare nella collezione di un vero collezionista MArvel MCU.

LEGO Marvel #31199 Iron Man – Marvel Studios

Costruisci uno dei tre ritratti dettagliati dell’armatura di Iron Man: la MARK III, la HULKBUSTER MARK o la MARK LXXXV. Se vuoi di più, acquista e combina 3 set per creare un unico straordinario ritratto landscape di Iron Man. Il ritratto viene poi completato con una targa autografata Marvel Studios, per poi essere appeso ad una parete o poggiato su di una mensola. Perfetto da abbinare al set del Casco di Iron Man.

LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito

Questa riproduzione in mattoncini LEGO dell’iconico Guanto dell’Infinito presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios è completa di dita articolate e posabili, della replica in mattoncini delle Gemme dell’Infinito e di una targhetta descrittiva fissata ad un supporto per l’esposizione. Le dita articolate permettono di riprodurre il gesto del fatale “snap” e la realizzazione con pezzi color oro lo rendono perfetto per essere esposto ovunque, a casa o in ufficio.

LEGO Marvel #76193 L’astronave dei Guardiani (The Benathar)

Il set permette di costruire l’astronave Benathar, la nova “casa” dei Guardiani della Galassia dopo che la favolosa Milano è andata distrutta. La cabina di pilotaggio può contenere tutte le minifigure incluse nel set: Star-Lord, Groot, Rocket, Mantis, Thor (e un guerriero Chitauri). Tra le caratteristiche incluse nel modello troviamo un deposito di armi, un computer e un’area dove gli eroi possono fare merenda con caffè e ciambelle. Un supporto girevole consente di posizionare l’astronave per farle assumere una posa dinamica e per inventare avventure senza fine.

LEGO Marvel #76162 Inseguimento sull’elicottero della Vedova Nera

Finalmente tra pochi giorni potremo vedere, in sala o in streaming dal divano di casa, il film dedicato a Vedova Nera, al quale questo set si ispira. Potremo quindi vedere Black Widow e Yelena Belova unire le forze per affrontare il super criminale Taskmaster. Incluse nel set possiamo trovare anche la moto di Black Widow, oltre alle minifigure di Black Widow stessa, di Yelena Belova e di Taskmaster.

LEGO Marvel #76105 Hulkbuster: Ultron Edition

Il set permette di costruire una versione altamente dettagliata in mattoncini LEGO del Mech Hulkbuster, dotato di torace girevole, dita, braccia, gambe e piedi snodabili ed elementi fluorescenti. Include anche una piattaforma espositiva con punti di attacco alternativi per i bracci robotici snodabili e una scrivania, oltre alla minifigure Iron Man Mark 43. E’ dotato di testa ribaltabile, torace girevole, dita, braccia, gambe e piedi snodabili, mattoncino luminoso LEGO® nel torace, 2 bracci sinistri intercambiabili: un braccio standard o un braccio con martello pneumatico funzionante e 12 elementi fluorescenti.

LEGO Marvel #76042 Helicarrier S.H.I.E.L.D.

Costruire questo formidabile modello dell’Helicarrier S.H.I.E.L.D. sarà un’esperienza lunga, sfidante e di grande soddisfazione. Il set contiene le minifigure di vari Super Eroi LEGO Marvel, oltre 12 microfigure da esporre sul ponte e negli interni altamente dettagliati. Include 5 minifigure: Nick Fury, Vedova Nera, Captain America, Occhio di Falco e Maria Hill, più un iconico supporto con l’aquila S.H.I.E.L.D. per esporli. L’Helicarrier misura 29 cm di altezza, 80 cm di lunghezza e 44 cm di larghezza: un vero bestione!

I set inclusi nella lista di cui sopra sono stati scelti perchè riteniamo siano perfetti oggetti da esposizione e da aggiungere in una qualsiasi collezione degli appassionati del mondo Marvel in generale. Sono molto divertenti e gratificanti da costruire, sono fantastici per giocarci (indipendentemente dall’età) ma anche molto belli da esporre o utili per completare la collezione delle minifigure dei personaggi Marvel.