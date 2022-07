Ormai giunto alla quinta stagione su Netflix, l’anime de L’Attacco dei Giganti ha riscosso un enorme successo a livello globale e, come tale, vanta la presenza sul mercato di numerose proposte collezionabili. Tra queste troviamo il nuovo diorama a tema targato Kinetiquettes, azienda nota tra i collezionisti per le sue imponenti produzioni. Dunque, non perdiamo altro tempo ed andiamo a scoprire tutti i dettagli dalla statua Kinetiquettes dedicata all’Attacco dei Giganti dal nome Hope For Humanity.

La statua de L’Attacco dei Giganti di Kinetiquettes

Siete alla ricerca di un pezzo importante da esporre nella vostra collezione? Bene, questa nuova produzione può senza alcun dubbio fare al vostro caso! Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come questa produzione sia una sorta di soluzione ibrida fatta da un busto e un diorama. Infatti, l’opera raffigura il gigante durante la sua formazione, con Eren al suo interno.

Inoltre, le sorprese non finisco qui! A questa splendida stuta sarà possibile aggiungere ulteriori personaggi da acquistare separatamente: Levi e Mikasa!

La statua in resina de l’Attacco dei giganti di Kinetiquettes viene proposta al pubblico in scala 1/10, per un’altezza totale di 71 cm. Il suo peso totale è di ben 22 kg. Infine, essa sarà dotata dotata di illuminazione LED per una maggiore resa scenica. Questa nuova proposta è frutto del lavoro sinergico svolto dagli scultori Wandah Kurnikawan e Claudio Saavedra Iriarte. Il painting porta invece la firma di Artizlabel e Adeb Md.

Data di uscita e prezzo

La statua de L’attacco dei giganti di Kinetiquettes è disponibile alla prenotazione sul sito ufficiale al prezzo di 2800 dollari. La sua distribuzione è prevista a partire dal 4° Trimestre del 2023. Per ulteriori immagini, o per scoprire tutte le metodologie di pagamento disponibili, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire nuove informazioni su questa produzione, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per altre interessanti novità e approfondimenti. Vi ricordiamo infine che, il manga dell’Attacco dei Giganti è disponibile anche su Amazon.