Lady Napoleon è il nuovo anime originale Netflix

Netflix ha annunciato che sta lavorando con l’autore Shin kibayashi alla produzione di un nuovo anime originale intitolato Lady Napoleon. La nuova serie anime avrà un totale di 13 episodi e sarà diretta da Noriaki Akitaya presso lo studio Zero-G.

Lady Napoleon: la trama del nuovo anime originale Netflix

Di che cosa parlerà Lady Napoleon?

L’anime è un fantasy d’azione e sarà incentrato su Sophie, una discendente di Napoleone e il leader dell’organizzazione Lady Napoleon che mira a dominare il mondo. Napoleone una volta aveva tre tesori sacri e Sophie, il suo maggiordomo tuttofare (chiamato Butler), e il maestro di arti marziali Guy cercano nel mondo questi tesori perduti.

Questa la prima key visual, dove possiamo osservare i tre personaggi principale del nuovo anime:

Per quanto riguarda lo staff Noriaki Akitaya (Bakuman tutte e tre le stagioni, Active Raid, ORESUKI: Are you the only one who loves me?) sta dirigendo l’anime presso la Zero-G (Tsugumomo, Grand Blue Dreaming, Battery the Animation). Lady Napoleon avrà 13 episodi.

Non si sa ancora nulla riguardo al cast né abbiamo una data d’uscita. Quello che sappiamo è che Netflix aveva annunciato nel febbraio 2020 che stava lavorando a un anime con Kibayashi e che diffonderà Lady Napoleon in tutto i paesi in cui il servizio è attivo.

Qualche informazione su Shin Kibayashi

Shin Kibayashi è uno scrittore prolifico che ha scritto numerosi manga sotto molteplici pseudonimi. Sotto il suo vero nome, ha scritto manga come Kaze to Kaminari e Shima Kōsaku no Jiken-bo.

Con lo pseudonimo di Tadashi Agi (uno pseudonimo che utilizza quando lavora con sua sorella Yuko Kibayashi), è meglio conosciuto per il manga Drops of God. I suoi altri pseudonimi includono Yuya Aoki (GetBackers, pubblicato inizialmente da Play Press ma poi interrotto), Ryō Ryūmon (Bloody Monday, pubblicato in Italia da Star Comics ), Seimaru Amagi (Kindaichi Case Files), Hiroaki Igano (The Knight in the Area) e Yuma Ando (Psychometrer, Psychometrer Eiji, Sherlock Bones).

