Lady Oscar: su Italia 1 in versione rimasterizzata

Ieri vi avevamo presentato il palinsesto mattutino di Italia 1 che inaugurerà il mese di settembre. Ora, Yamato Animation ha confermato che di Lady Oscar, adattamento anime del manga omonimo di Riyoko Ikeda, verrà trasmessa la nuova edizione rimasterizzata curata direttamente da Yamato.

L’anime di Lady Oscar verrà trasmesso alle 8:10 a conclusione della mattinata, ma non si sa ancora se la sigla d’apertura sarà la storica cantata da I cavalieri del re, oppure quella di Cristina d’Avena.

Lady Oscar: l’anime

In Giappone l’adattamento anime Lady Oscar – Le Rose di Versailles è andato in onda dal 10 ottobre 1979 al 3 settembre 1980. Comprende 40 episodi, prodotti dalla Tokyo Movie Shinsha e diretti da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki. In Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 1982 e dal 1990, ha cambiato il titolo in Una spada per Lady Oscar.

Anno di grazia 1755.

In tre Paesi del continente europeo nascono tre vite che il destino farà incontrare a Versailles: Maria Antonietta, ultimogenita di Maria Teresa d`Asburgo imperatrice d`Austria; Hans Axel von Fersen, figlio di un nobile rappresentante degli Hattar svedesi e Oscar Francois de Jarjayes, figlia di un generale al servizio di Luigi XV di Francia che desiderava un figlio maschio ad ogni costo.

Questa è la storia delle rose di Versailles, e del vento che le travolse.

Nei primi 2000 Yamato Video aveva pubblicato la serie suddivisa in 10 DVD singoli, poi raccolti in due memorial box. Questi però sono da anni fuori catalogo.

Lady Oscar: il manga

Il manga di Lady Oscar è stato scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e serializzato in Giappone dal 21 maggio 1972 al 23 dicembre 1973 sulla rivista Margaret di Shūeisha e raccolto in nove volumi tankōbon.

Il manga è stato recentemente riproposto dalla J-POP in una nuova versione, in cui i singoli volumi sono racchiusi in uno stupendo box da collezione.

LE ROSE DI VERSAILLES, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste nelle più recenti edizioni giapponesi e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista! A Versailles arriva la prossima regina di Francia, l’austriaca Maria Antonietta. Lì incontrerà una comandante delle guardie molto particolare, Oscar, e le loro storie si intrecceranno con il grandioso e tragico arazzo della Storia di Francia…

Dal manga sono stati tratti una serie di musical rappresentati dalla Takarazuka Revue a partire dal 1974 e un film cinematografico diretto da Jacques Demy nel 1979 intitolato Lady Oscar.

