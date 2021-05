L’Attacco dei Giganti 139: aggiornamenti sulle nuove pagine del finale

Come già sappiamo, Hajime Isayama-sensei ha parlato di recente in una nuova intervista, dopo la pubblicazione, del finale de L’Attacco dei Giganti, avvenuta il 9 aprile 2021 con il Capitolo 139, e in quella occasione ha svelato il suo punto di vista chiarendo diversi aspetti.

Il Capitolo 139 si compone di 51 pagine, ma in realtà l’autore ne aveva pianificate altre 8 che, in base a quanto dichiarato nell’ultima chiacchierata diffusa su Twitter da @AttackonFans, non ha potuto pubblicare dal momento che la rivista che ha ospitato il manga, Bessatsu Shonen Magazine, non gli ha permesso tale spazio.

In ogni caso, le pagine extra saranno pubblicate il 9 giugno 2021 in occasione dell’uscita in Giappone e negozi online del tankobon finale, il 34°, la cui copertina è disponibile di seguito in alta definizione:

Non è finita qui per L’Attacco dei Giganti dal momento che l’adattamento anime (acquistate su Amazon il film L’Attacco dei Giganti: L’Urlo del Risveglio) ritornerà con la seconda parte della stagione finale a partire dall’Inverno 2021. L’anime è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 2020 e le prime battute del 2021.

L’edizione italiana del manga è edita da Planet Manga e anche nel nostro Paese ci stiamo avvicinando alla conclusione. Non perdetevi il più recente volume disponibile su Amazon.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà questo Inverno.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

