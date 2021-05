L’Attacco dei Giganti: la copertina dell’ultimo volume

Emerge online (grazi all’utente @AotWiki su Twitter) la copertina dell’ultimo volume, il 34°, de L’Attacco dei Giganti, il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama attraverso le pagine di Bessatsu Shonen Magazine dal 2009 all’aprile del 2021.

La nota serie manga si appresta, pertanto, alla conclusione definitiva confezionando un emozionante e catastrofico ultimo tankobon che raccoglierà i capitoli 135, 136, 137, 138 e 139.

La copertina è stata chiaramente realizzata da Isayama-sensei e possiamo guardarla di seguito:

Il tankobon arriverà in Giappone e negozi online dal 9 giugno 2021 e comprenderà delle pagine extra completamente inedite.

Per celebrare la conclusione della longeva serializzazione, anche l’editor storico del manga ha voluto ringraziare gli appassionati di tutto il mondo con un breve, ma intenso messaggio.

Eccolo a voi:

“Un grazie ai fan di tutto il mondo per aver letto L’Attacco dei Giganti. Percepisco profondamente il vostro amore e lo apprezzerò per sempre. Grazie con tutto il cuore“.

Non è finita qui per L’Attacco dei Giganti dal momento che l’adattamento anime (acquistate su Amazon il film distribuito da Dynit) ritornerà con la seconda parte della stagione finale a partire dall’Inverno 2021. L’anime è prodotto da Studio MAPPA e la prima parte è andata in onda tra il 2020 e le prime battute del 2021.

L’edizione italiana del manga è edita da Planet Manga e anche nel nostro Paese ci stiamo avvicinando alla conclusione. Non perderti il più recente volume disponibile su Amazon.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà questo Inverno.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Ecco una trama dell’opera: