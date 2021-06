L’Attacco dei Giganti a Shinjuku: i giganti invadono la metropolitana

Una sorpresa attende i passeggeri che prenderanno la metropolitana di Shinjuku. Essi infatti, una volta scesi dal treno, verranno accolti da tutti i giganti presenti nel manga L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

Il progetto, un allestimento che riunisce tutti i giganti della serie su uno schermo LED Vision di 45.6 metri, è stato creato per ringraziare i fan che hanno supportato la serializzazione del manga per ben 12 anni, e per festeggiare l’uscita dell’ultimo volume prevista per il 9 giugno. A questo nostro articolo news riguardanti l’ultimo volume.

L’allestimento avrà luogo dal 7 alle 23:59 del 13 giugno al passaggio libero Est – Ovest della stazione di Shinjuku.

L’Attacco dei Giganti: il manga

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato in Giappone da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 33 volumi disponibili insieme alla serie L’Attacco Dei Giganti – Colossal Edition e L’Attacco dei Giganti – Before the Fall.

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

L’Attacco dei Giganti: l’anime

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono vedere gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La prima parte della quarta stagione, che è anche l’ultima del franchise, è stata trasmessa tra dicembre 2020 e marzo 2021 per un totale di 16 episodi. La seconda parte esordirà questo inverno. A partire dal 18 di dicembre L’attacco dei Giganti 4 è stato reso disponibile doppiato in italiano sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

Vi ricordiamo che un film live-action è attualmente in fase di sviluppo a Hollywood.

