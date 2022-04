La notizia che tutti i fan di Breaking Bad stavano aspettando è finalmente diventata realtà. In occasione di un panel al Paleyfest, Peter Gould, co-creatore dello spinoff Better Call Saul, ha confermato che nell’ultima stagione torneranno Bryan Cranston e Aaron Paul.

Better Call Saul 6: torneranno Bryan Cranston e Aaron Paul

better call saul

I due mitici attori riprenderanno, dunque, i panni di Walter White e Jesse Pinkman, protagonisti delle cinque stagioni di Breaking Bad, una delle serie più amate di sempre, e del film Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie.

L’annuncio è stato accompagnato da una foto su Twitter con la seguente didascalia: “Stanno tornando”. Al momento non sappiamo in quali circostanze avverrà il ritorno dei due, ma la timeline di Better Call Saul si sta avvicinando a quella di Breaking Bad.

Le voci di un possibile crossover tra i due show si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi anni, poi intensificate dalle dichiarazioni dei giorni scorsi. La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà divisa in due parti e la premiere avrà luogo il 18 aprile su AMC.

Better Call Saul è distribuito in Italia da Netflix e nel corso delle cinque stagioni ha permesso ai fan di rivedere volti storici di Breaking Bad, tra cui il cinico Gus Fring interpretato da Giancarlo Esposito. La serie racconta gli amari esordi nel mondo del foro del giovane Jimmy McGill (Bob Odenkirk), noto ai più come l’estroso avvocato di Breaking Bad, Saul Goodman.

La produzione dei nuovi episodi è andata alquanto al rilento a causa della pandemia e di un malore sofferto dal protagonista Bob Odenkirk sul set, fortunatamente risoltosi per il meglio.

Se volete rinfrescarvi la memoria, potete recuperare tutte e cinque le stagioni di Breaking Bad nel cofanetto Blu-Ray da collezione: lo trovate su Amazon a un prezzo accessibile.