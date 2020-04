L’Attaco dei Giganti e i manga Kodansha in pausa

Nella tarda serata di ieri, Kodansha ha annunciato che le 10 più importante riviste manga sospenderanno con effetto immediato la loro pubblicazione fra cui anche Bessatsu Shonen Magazine dove viene serializzato L’Attacco dei Giganti.

Come facilmente intuibile la decisione è stata presa in relazione all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus giunta anche in Giappone a livelli di massima allerta e che ha costretto la chiusura di almeno sette prefetture attualmente impedendo la circolazione libera delle persone e di conseguenza la distribuzione capillare di merce fra cui anche le riviste appunto.

Nello specifico queste le riviste attualmente in pausa:

Ane Friend 43 – previsto inizialmente per il 1° maggio

Young Magazine the 3rd – numero di giugno previsto inizialmente per il 7 maggio

Good! Afternoon – numero di giugno previsto inizialmente per il 7 maggio

Bessatsu Shonen Magazine – numero di giugno previsto inizialmente per il 9 maggio

Monthly Young Magazine – numero di giugno previsto inizialmente per il 20 maggio

Hatsu Kiss 25 – previsto inizialmente per il 25 maggio

comic tint 27 – previsto inizialmente per il 5 giugno

Honey Milk 49 – previsto inizialmente per il 10 giugno

Shonen Magazine R – numero di luglio previsto inizialmente per il 20 giugno

L’Attacco dei Giganti si ferma quindi per la prima volta per cause non imputabili direttamente al suo creatore Hajime Isayama, già di per sé autore che raramente si è concesso pause, rinviando a data da destinarsi il Capitolo 129 così come i numeri della sua rivista e delle altre di casa Kodansha per ora rinviate senza una data certa.

L’Attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 31 già disponibili in Giappone.

Il manga ha ispirato una serie anime composta attualmente da tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix. La quarta stagione dell’anime, l’ultima, debutterà nel corso dell’Autunno del 2020.