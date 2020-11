Lazio – Juventus: dove vedere la partita di oggi

Riparte il campionato prima della sosta della nazionali, uno dei big match di giornata sarà sicuramente Lazio – Juventus in scena allo stadio Olimpico di Roma alle 12:30 di oggi 8 Novembre. La partita sarà disponibile in esclusiva sulla rete DAZN.

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN e SKY è necessario sottoscrivere i rispettivi abbonamenti.

Entrambe le squadre sono reduci da ottime prestazioni in UFCHL. La Lazio infatti ha pareggiato 1-1 contro lo Zenit in Russia, nonostante la squadra fosse decimata per via dell’emergenza COVID-19. Questo risultato che permette alla squadra di Inzaghi di rimanere salda al secondo posto del girone. La Juve invece ha dominato nella comoda trasferta in Ungheria contro il Ferencvárosi, grazie a una grande prestazione di un sempre più bomber Alvaro Morata.

Verso il big match Andrea Pirlo, allenatore della Juventus è pronto a confermare il 4-3-3 delle ultime uscite. In porta riecco Wojciech Szczęsny, con Juan Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo Luiz da Silva in difesa. Non ci sono dubbi, Merih Demiral è fuori per squalifica. A centrocampo Arthur e Rabiot sono favoriti su Bentancur, con McKennie. In attacco tocca a Morata con Chiesa e il solito Cristiano Ronaldo. Oggi, invece, turno di riposo per Dybala.

Continua l’emergenza in casa Lazio che non potrà contare sugli indisponibili Leiva e Strakosha e stando alle parole del da Tare dovrebbe esser confermata la presenza di Immobile. La Lazio aveva infatti notificato alla Procura federale le positività di tre giocatori, insieme a due persone dello staff. E anche la Asl aveva notificato a tutti i casi in questione l’obbligo di isolamento. La difesa sarà la stessa vista in Champions League con Luiz Felipe e Acerbi ai lati di Hoedt. A destra ci sarà il ritorno di Marusic, a sinistra verrà confermato Fares (l’affaticamento superato è alle spalle). In mediana ci saranno quasi sicuramente Milinkovic, Parolo e Akpa Akpro. In attacco la Juventus dovrà fare attenzione alla solita coppia composta da Immobile e Correa, a meno di clamorosi colpi di scena.

L’appuntamento è fissato per oggi alle 12:30, ne vedremo sicuramente delle belle in questo attesissimo match autunnale.