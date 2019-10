Bandai: tutte le novità per Lucca Comics & Games 2019

Fra pochi giorni si riconferma l'appuntamento annuale con il gruppo Bandai a Lucca Comics and Games grazie alla loro presenza con il loro padiglione all'interno di Japan Town

Fra pochi giorni si riconferma l’appuntamento annuale con il gruppo Bandai a Lucca Comics and Games grazie alla loro presenza con il loro padiglione all’interno di Japan Town, nel Giardino degli Osservanti, vero punto di attrazione e hot spot per tutti gli amanti del Sol Levante.

Sarà possibile vedere numerose figures e statue in anteprima e sarà dato ampio spazio alla vendita dei prodotti provenienti dai brand più famosi a catalogo di Banpresto; tra le tante anteprime e novità presenti in fiera potrete ammirare da vicino prototipi di molte serie quali Dragon Ball, One Piece, My Hero Academia, Jojo e Naruto!

Ogni serie avrà un proprio settore tematico dedicato dove poter visionare da vicino ogni minimo dettaglio delle vostre figures preferite. Verranno inoltre presentate quelle che faranno parte del calendario uscite del prossimo anno che saranno disponibili anche nel loro Shop ufficiale dove ci saranno anche figures in anteprima. Sarà inoltre disponibile per ogni visitatore un bellissimo catalogo da collezione con due mini poster all’interno.

Q POSKET BANPRESTO

Ampio spazio sarà dedicato alla linea Banpresto QPosket dedicata alle serie Disney, Warner e DC. Oltre ad una curata esposizione, molte principesse Disney, i personaggi di Harry Potter e le eroine DC saranno acquistabili presso lo shop. Sarà inoltre disponibile il catalogo ufficiale di presentazione della linea QPosket!

ICHIBAN KUJI BANPRESTO

Per la prima volta un’intera area verrà dedicata alla divertente Ichiban Kuji Banpresto. Verrà spiegato il funzionamento dell’Ichiban Kuji dove con l’acquisto di un biglietto a prezzo davvero sorprendente si ha

l’occasione di vincere sia prodotti originali ma soprattutto delle figures originali Banpresto! Ogni biglietto è vincente quindi non si perde mai!

GASHAPON

Anche quest’anno saranno presenti i gashapon Bandai! Oltre ai dettagliatissimi prodotti Dragon Ball sarà acquistabile anche una linea dedicata a Gundam disponibile solo durante i giorni di fiera!

AREA FIGURE-RISE STANDARD

Nello spazio dedicato ai model kit Dragon Ball della linea Figure-rise Standard, grazie al divertente supporto dello staff NKGC potrete imparare e provare ad assemblare i model kit rigorosamente made in Japan. Nello shop ufficiale potrete trovare tutti i model kit disponibili per l’acquisto!

TAMASHII NATIONS

Anche Tamashii Nations sarà quest’anno presente nel padiglione Bandai con una stupenda area tematica!

Le notizie non finiscono qui, come lo scorso anno sarà possibile assistere ad un interessante incontro con uno degli artisti di Banpresto. Lo scultore di figures Yusuke Watanabe sarà ospite di Lucca Comics & Games 2019 per ben due eventi aperti al pubblico.

Primo incontro :

Venerdì 01 Novembre – Sala Incontri Cappella Guinigi (Japan Town)

Inizio evento ore 13:45

Secondo incontro :

Sabato 02 Novembre – Sala Incontri Cappella Guinigi (Japan Town)

Inizio evento ore 11:30

Lo scultore Yusuke Watanabe ha iniziato a lavorare per Banpresto nel 2012, attualmente con ben 7 anni di carriera in attivo. E’ sia scultore che color modeler, entrambe operazioni chiave nel processo di

realizzazione di una figure. Oltre alla linea di figures Dragon Ball, Yusuke Watanabe ha curato anche il modeling e il coloring di alcune figures Banpresto di My Hero Academia, serie che sempre più sta conquistando i fan sia giapponesi ma anche italiani !

Durante i due incontri Yusuke avrà il piacere di spiegare le varie fasi e i segreti del suo interessante lavoro di scultore. Sarà inoltre possibile per i partecipanti porre qualche domanda allo scultore Yusuke.