Le Cronache di Narnia: Netflix prepara l’adattamento cinematografico

In vista degli adattamenti televisivi e cinematografici de Le Cronache di Narnia, Matthew Aldrich è stato ingaggiato da Netflix per supervisionare lo sviluppo di questo nuovo progetto. Dunque, dopo l’accordo raggiunto nel mese di ottobre, tra Netflix e C.S. Lewis Company, presto potrebbero arrivare serie TV e film ispirati ai sette romanzi di genere fantasy, scritti dall’autore Clive Staples Lewis.

I libri che danno spunto a queste nuove produzioni hanno avuto un gradissimo successo, infatti sono state vendute circa 100 milioni di copie tradotte in più di 50 lingue di tutto il mondo. Non è la prima volta che Le Cronache di Narnia vengono adattate al grande schermo. Il primo progetto di questo genere risale infatti agli anni 2000 quando è stata realizzata, precisamente nel 2005, una versione cinematografica de “Il leone, la strega e l’armadio”, considerato uno dei libri di più grande successo che fanno parte del ciclo dei romanzi scritti da C. S. Lewis.

Quello del 2005 è stato il primo di altri adattamenti prodotti appositamente per il cinema. Ma ora Netflix ha in programma di realizzare un nuovo grande progetto televisivo e cinematografico: cosa vi aspettate dal nuovo programma messo in atto dal colosso streaming? E cosa ne pensate del supervisore Matthew Aldrich, nonché co-sceneggiatore del film Pixar “Coco” premiato nel 2018 con il Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione?