Sono state diffuse le novità Mediaset Infinity di maggio 2022 fra cui la nuova serie Miracle Workers – Oregon Trail. In premiere invece arrivano Dune, Cry Macho e Matrix Resurrections.

Le novità Mediaset Infinity di maggio 2022

L’ISOLA DEI FAMOSI

L’avventura per i Naufraghi continua! Tutti contro tutti: le tensioni aumentano e alcuni rapporti vengono messi in discussione. Un nuovo doppio appuntamento in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi: lunedì e venerdì, in prima serata. Inoltre, ogni lunedì alle 20.30, l’appuntamento è in esclusiva su Mediaset Infinity con Isola Party per scoprire il dietro le quinte del programma più chiacchierato del momento.

MIRACLE WORKERS – OREGON TRAIL

Daniel Radcliffe e Steve Buscemi vi aspettano nel vecchio west dell’‘800. Ogni settimana sono in arrivo su Mediaset Infinity nuovi episodi in prima visione per seguire il viaggio in carovana verso l’Oregon di Ezekiel Brown, un giovane predicatore di una piccola città, che fa squadra con Benny the Teen, un fuorilegge ricercato, e una moglie emancipata. Il percorso sarà naturalmente pieno di promesse e ricco di pericoli e imprevisti.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Proseguono gli emozionanti match di UEFA Champions League: è tempo di semifinali. Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Villarreal: chi si aggiudicherà l’attesissima finale al Parco dei Principi di Parigi?

COPPA ITALIA

Mercoledì 11 maggio si accendono le luci allo stadio Olimpico di Roma: il momento della finale è arrivato! Due squadre e un solo obiettivo: vincere. Inter o Juventus, chi conquisterà l’ambito trofeo?

UN’ALTRA VERITÀ (27 aprile)

Audrey, unica sopravvissuta di un misterioso serial killer, viene brutalmente riportata indietro nel tempo da un nuovo crimine: una ragazza di 17 anni viene trovata assassinata nei Paesi Baschi. Niente collega questo omicidio alla serie di crimini commessi più di dieci anni fa, ma lei ne è certa: Itsas è tornato.

Le novità Infinity+ di maggio 2022 (7 giorni di prova gratuita. 7,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

DUNE (IN PREMIERE DAL 6 AL 12 MAGGIO)

Dune, adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert, è diretto dal candidato all’Oscar® Denis Villeneuve. Questa epica avventura ricca di emozioni narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

7 DONNE E UN MISTERO (IN PREMIERE DAL 13 AL 19 MAGGIO)

Ambientato nell’Italia degli anni ‘30, 7 donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina? Diretto da Alessandro Genovesi, il film è interpretato da Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

MATRIX RESURRECTIONS (IN PREMIERE DAL 20 AL 26 MAGGIO)

Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, Matrix Resurrections è l’attesissimo quarto capitolo nell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Il nuovo film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith.

CRY MACHO – RITORNO A CASA & CLINT EASTWOOD: A CINEMATIC LEGACY (IN PREMIERE DAL 27 MAGGIO AL 2 GIUGNO)

Tratto dal romanzo di N. Richard Nash, il film diretto e interpretato dal premio Oscar Clint Eastwood, Cry Macho – Ritorno a casa, è la storia di Mike Milo, un ex cowboy da rodeo in disgrazia, che per ripagare un debito con il suo ex capo accetta di andare in Messico per riportare a casa suo figlio. Il viaggio si rivela impegnativo ma prezioso. Un western on the road sulle strade polverose del Messico.

Clint Eastwood: A Cinematic Legacy ripercorre l’intera carriera di Clint Eastwood. Il documentario è un omaggio a questa icona cinematografica: attore, produttore, regista e maestro del cinema, vincitore di cinque premi Oscar.

JUVENTUS TV (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

HISTORY – MIRKO VUCINIC (19 maggio)

Sul canale dedicato al mondo bianconero, il 19 maggio arriva HISTORY – MIRKO VUCINIC per rivivere le tre stagioni bianconere del genio montenegrino.

STARZPLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99/mese con la formula “esci quando vuoi”)

GASLIT (24 APRILE)

Disponibile su STARZPLAY dal 24 aprile e con un nuovo episodio ogni domenica, Gaslit è una visione moderna del Watergate incentrata su Martha Mitchell, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell. Martha è stata la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale e costringendo il marito a scegliere tra lei e Nixon. Con Julia Roberts e Sean Penn.

MGM (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

ROBOCOP (1° MAGGIO)

Il 1° maggio arriva su MGM Robocop, il film del 2014 con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton. Nel 2028 a Detroit, quando Alex Murphy – un marito e un padre amorevole, e buon poliziotto – viene gravemente ferito in servizio, la multinazionale OmniCorp vede la possibilità di creare un poliziotto in parte uomo e in parte robot.

MOONBUG KIDS (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

COCOMELON

In Cocomelon, il piccolo JJ e i suoi fratelli vivono ogni giorno delle divertenti avventure attraverso filastrocche, giochi, esplorazioni e apprendimento, affrontando situazioni con cui ogni bambino in età pre-scolare può relazionarsi. Storie divertenti in cui identificarsi, accompagnate da canzoni coinvolgenti. A maggio, in arrivo venti nuovi episodi!

CRIME+INVESTIGATION PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99/mese con la formula “esci quando vuoi”)

MOSTRI D’AMERICA – ALLE RADICI DEL MALE (1° MAGGIO)

Sul channel dedicato al crime, dal 1° maggio arriva Mostri d’America – Alle radici del male. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, The Green River Killer e BTK. Dalla metà degli anni ‘70 fino agli anni ‘80, i più famosi serial killer d’America hanno seminato il terrore con ondate di omicidi. Il 1989 è stato decisamente l’anno che ha visto il maggior numero di assassini. Si tratta solo di una coincidenza o si nascondono altri motivi? In questa serie si cercheranno le risposte esaminando i casi e intrecciando le loro linee temporali per rivelare analogie e sfumature sorprendenti, attingendo a interviste esclusive con sopravvissuti, investigatori, psicologi forensi, procuratori e familiari delle vittime.

HISTORY PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

MAN VS HISTORY (1° MAGGIO)

Sul canale delle storie che hanno fatto la Storia, sarà disponibile dal 1° maggio Man Vs History. L’acclamato storico Bil Lepp viaggia attraverso il paese per scoprire le verità che si nascondono dietro i numerosi misteri e le diverse leggende della storia americana.

BLAZE PLAY (7 giorni di prova gratuita. Poi 2,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

WWE: CACCIA AI TESORI DEL WRESTLING (1° MAGGIO)

In questa serie dedicata al wrestling, disponibile su Blaze Play dal 1° maggio, l’ex-stella Paul Michael Levesque (sul ring “Triple H”) e la moglie e dirigente WWE Stephanie McMahon lavorano con un team di appassionati cercando di scovare cimeli e oggetti da collezione appartenenti al mondo del wrestling. L’obiettivo è quello di recuperare quanti più pezzi possibili per poi inserirli nel “WWE Museum” e renderli così visibili ai fan di tutto il mondo.

MIDNIGHT FACTORY (7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99€/mese con la formula “esci quando vuoi”)

SCHERZI MORTALI (12 MAGGIO)