Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di dicembre 2021. Da segnalare SUPERMAN E AUTHORITY, INJUSTICE: ANNO ZERO,

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nell’ultimo mese dell’anno! Per le novità di novembre 2021 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di dicembre 2021

BATMAN 37

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Ricardo López Ortiz

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #107 (II)/108

Preparatevi all’avvento di nuovi personaggi, nell’emozionante ciclo firmato dalle superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez! Con Gotham rimpiombata nel caos, Batman cerca di infiltrarsi nella gang nota come Collettivo del Disagio, appena apparsa in città! Nel frattempo il pericoloso Simon Saint sembra avere dei nefasti piani per Sean Mahoney… Inoltre, due storie con protagonista il nemico-amico del Cavaliere Oscuro: Ghost-Maker!

BATMAN 38

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Viktor Bogdanovic

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1036 (I)/1037 (I)

Il misterioso omicidio di Sarah Worth ha scosso la città, e Batman deve indagare su chi sia il colpevole se non vuole essere ritenuto il responsabile… ma quando anche Bruce Wayne verrà coinvolto nel caso, il rischio che la sua identità segreta venga esposta al mondo diverrà molto concreto! Intanto, alle calcagna del Cavaliere Oscuro ci sono già Huntress e il padre di Sarah. Un altro capitolo dell’emozionante ciclo di Detective Comics realizzato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

JOKER 2

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Mirka Andolfo

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Joker (2021) #2

Continua il nuovo mensile dedicato al nemico per eccellenza di Batman! Il Principe Pagliaccio del Crimine è l’uomo più ricercato del mondo, ma ora che si è allontanato da Gotham City sarà possibile catturarlo? L’ex commissario di polizia Jim Gordon è disposto a rinunciare ai propri principi per fermare il criminale che gli ha rovinato la vita? Nel frattempo, Punchline è ancora rinchiusa a Blackgate, con Bluebird che farà di tutto per scoprire i suoi segreti!

BATMAN/SUPERMAN 18

Autori: Gene Luen Yang, Ivan Reis

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #17

Continua la dinamica avventura dei due mondi concepita da Gene Luen Yang e Ivan Reis! In un universo in cui la navicella di Superman non ha mai raggiunto la Terra, Batman e Robin scoprono una sorprendente spaccatura tra le dimensioni. In un’altra realtà, Martha Wayne è ancora viva e Bruce non è mai diventato il Cavaliere Oscuro! Quando questi mondi si scontreranno, gli unici che potranno sistemare le cose sono Batman e Superman di Terra-0!

SUPERMAN 28

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Daniel Sampere, Michael Conrad, Michael Avon Oeming

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (1938) #1032 (I), Action Comics (1938) #1029 (II), Action Comics (1938) #1030 (II)

Mondoguerra sorge, terza parte! Il mistero della perduta colonia di Krypton! Atlantide fronteggia l’attacco di potentissimi kaiju originari di Mondoguerra. In appendice, Midnighter!

SUPERMAN 29

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Sami Basri, Sean Lewis, Scott Godlewski

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman (2018) #31, Superman: Man of Tomorrow (2020) #17

Colui che cadde, parte tre! Su un lontano pianeta, un antico orrore chiamato l’Ombra ritorna in cerca di vendetta contro Superman! Ma i Thakkramiti stanno nascondendo all’Uomo d’Acciaio un terribile segreto! Riuscirà Jon Kent a trovare il modo di salvare suo padre dalla minaccia dell’Ombra?

JUSTICE LEAGUE 19

Autori: Brian M. Bendis, David Marquez

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #61/62

La prima saga di Brian M. Bendis e David Marquez per i migliori eroi del mondo entra nel vivo! La nuova Justice League dovrà trovare la forza per impedire al potente Brutus di conquistare la Terra… peccato che siano intrappolati in un mondo alieno a loro ignoto e i loro poteri siano fuori controllo! Nuovi segreti rivelati sul misterioso passato di Naomi, giusto in tempo per un finale al cardiopalma!

WONDER WOMAN 22

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Travis Moore

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #771 (I)

Wonder Woman ad Asgard! Diana è finita nel mondo degli dei norreni… Ma il regno è in pericolo, e la Principessa di Themyscira non può che fornire il suo aiuto. Qualcosa sta compromettendo l’aldilà di Sigfrido e delle Valchirie. E il primo avversario da affrontare è il terrificante serpente Nidhogg!

FLASH 20

Autori: Jeremy Adams, Jack Herbert, Brandon Peterson, Kevin Maguire

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Flash (2016) #770

Da un campo di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, Wally West cerca un modo per tornare a casa! L’uomo più veloce del mondo faccia a faccia con Hitler in persona! Barry Allen tenta di trovare una spiegazione ai salti temporali di Flash, prima che Wally si perda per sempre! I velocisti DC uniti, nella spettacolare saga scritta da Jeremy Adams per i disegni del grande Kevin Maguire!

LANTERNA VERDE 20

Autori: Geoffrey Thorne, Marco Santucci, Dexter Soy

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern (2021) #3

La Batteria Centrale del Potere è stata distrutta, e ora tocca a John Stewart radunare le Lanterne Verdi e trovare la strada di ritorno… peccato che sia bloccato in un settore oscuro, senza anelli né rinforzi! Nel frattempo la recluta Jo Mullein affronta una serie di pericoli su Oa, nel tentativo di scoprire le ragioni dell’attacco. Testi di Geoffrey Thorne (Mosaic) per i disegni di Dexter Soy (Captain Marvel) e dell’italiano Marco Santucci (Shazam!).

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 12

Autori: John Byrne, Dan Jurgens, Jim Starlin,

16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Adventures of Superman Annual (1987) #1, Action Comics (1987) #594, Booster Gold (1986) #23, Superman (1987) #12

In una piccola città… Unione significa morte! Incredibile: Superman accusato di crimini contro l’umanità! L’Uomo d’Acciaio contro Booster Gold contro… Booster Gold! Una canzone d’amore sotto il mare per Clark Kent e Lori!

BATMAN DI SCOTT SNYDER 19

Autori: Scott Snyder, Francesco Francavilla, Jock, Sean Murphy

16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Detective Comics (1937) #875/878, Detective Comics (2011) #27

Continua la run di Scott Snyder con protagonista Dick Grayson! Un mistero porterà Batman a confrontarsi con i nuovi, terrificanti volti della criminalità organizzata a Gotham City. Jim Gordon: vittima delle circostanze o feroce assassino? Inoltre, una storia breve disegnata da Sean Murphy!

BATMAN DI SCOTT SNYDER 20

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Jock, Francesco Francavilla, AA.VV.

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Detective Comics (1938) #879/881, #1000, #1027

La conclusione della storia che ha visto il ritorno in scena del figlio di Gordon! Le graffianti tavole di Jock, per il gran finale della prima serie di Detective Comics… e quelle dettagliatissime di Greg Capullo in occasione del numero 1000! Bonus: una storia inedita in Italia!

BATMAN: REPTILIAN 2

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman Reptilian (2021) #2

Batman prosegue la sua caccia alla creatura che sta terrorizzando i criminali di Gotham! L’Enigmista e il Pinguino sono le vittime più recenti di questo cacciatore, ma la lista sembra destinata ad allungarsi. Un Cavaliere Oscuro spietato interroga i criminali in fin di vita nel tentativo di sbrogliare il mistero. Un racconto dai toni horror frutto della mente di Garth Ennis (Hitman) e dei pennelli di Liam Sharp (Green Lantern)!

BATMAN: L’IMPOSTORE 3

Autori: Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino

17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #3

In contemporanea con gli Stati Uniti! Si conclude l’incredibile miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro! Batman è sulle tracce di un impostore che sta rovinando la sua reputazione… riuscirà a scoprirne l’identità? Non solo Bruce Wayne dovrà difendersi dai suoi più letali nemici, ma anche dai potenti di Gotham City che vogliono ostacolare la sua crociata per la giustizia!

BATMAN/CATWOMAN 6

Autori: Tom King, Clay Mann

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #6

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare l’incredibile relazione che lega Batman e Catwoman! Alcune rivelazioni importanti sono alle porte: cosa unisce davvero la Felina Fatale e Joker? Selina e sua figlia Helena si preparano a trascorrere insieme una serata insolita sulle strade di Gotham City… ma per il Cavaliere Oscuro e il Fantasma è giunto il momento di una sanguinosa resa dei conti!

RORSCHACH 9

Autori: Tom King, Jorge Fornés

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #9

L’uomo che sta indagando sul caso di Rorschach e della Piccola sembra aver trovato l’origine della tragedia. La chiave è il luogo dove la ragazza ha imparato a sparare e ha addestrato Myerson a diventare un assassino. Ma mentre il detective è in cerca di risposte, l’orrore sembra avvinghiarglisi addosso! Continua la disturbante maxiserie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons su Watchmen alla serie televisiva di Damon Lindelof!

SUPERMAN E AUTHORITY

Autori: Grant Morrison, Mikel Janín

17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Superman and the Authority (2021) #1/4

L’ultima, entusiasmante opera DC di Grant Morrison! A volte anche Superman si trova nella posizione di dover chiedere aiuto… e alcune imprese richiedono figure che non siano affiliate alla Justice League! Clark Kent cerca la collaborazione di Manchester Black, il più ignobile dei cattivi, per formare una nuovissima Authority da inviare in missione segreta! E se in questa impresa Superman riuscirà a redimere Black, allora dimostrerà che davvero chiunque può essere un eroe!

INJUSTICE: ANNO ZERO

Autori: Tom Taylor, Rogê Antônio, Cian Tormey

18,3×27,7, C., 152 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Injustice: Year Zero (2021) 1/14

Il prequel del famosissimo videogioco Injustice: God Among Us, sviluppato dai NetherRealm Studios, già creatori del più recente Mortal Kombat! Perché Joker ha attaccato Superman? Tutto sembra collegato a una certa missione della JSA avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale… Tra passato e presente vengono svelati i segreti e i complotti che hanno portato agli eventi di Injustice: Anno Uno e dei videogiochi! Scritto da Tom Taylor (DCeased) per disegni di Rogê Antônio (Batgirl and the Birds of Prey) e Cian Tormey (Catwoman)!

HARLEY QUINN VOL. 1: NESSUNA BUONA AZIONE…

Autori: Stephanie Phillips, Riley Rossmo, Laura Braga

17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Harley Quinn (2021) #1/6, Batman: Urban Legends (2021) #1 (II)

L’esuberante Harleen Quinzel torna in una nuovissima serie scritta da Stephanie Phillips e disegnata da Riley Rossmo! Harley si è trasferita a Gotham City dopo gli eventi di Joker War e vuole fare ammenda per i peccati che ha commesso in passato. Il problema è che… nessuno gliel’ha chiesto! Inoltre l’artista italiana Laura Braga disegna una storia breve dedicata a una coppia indissolubile: Harley Quinn e Poison Ivy! Uno starting point perfetto per nuovi lettori e per chi ha apprezzato il film The Suicide Squad: Missione suicida!

NIGHTWING VOL. 1: LE LUCI DELLA RIBALTA

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Rick Leonardi, Nick Edwards

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Nightwing (2016) #78/83

L’inizio di una nuova vita per Dick Grayson e un punto di partenza ideale per nuovi lettori! Il team creativo di Suicide Squad, Tom Taylor e Bruno Redondo, racconta il primo Ragazzo Meraviglia come mai prima d’ora! Nightwing è tornato a Blüdhaven, ma cosa accadrà quando scoprirà che il nuovo sindaco della città si chiama… Zucco? Ospite speciale: Barbara Gordon!

ROBIN VOL. 1: CONTRO IL MONDO

Autori: Joshua Williamson, Gleb Melnikov

17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Batman (2016) #106 (II), Detective Comics (1937) #1034 (II), Robin (2021) #1/6

Su un’isola segreta si tiene un mortale torneo tra i più letali lottatori dell’Universo DC! Damian Wayne è deciso a provare al mondo intero che lui è il più forte combattente che ci sia. Quale segreto si cela dietro a questa sfida organizzata dalla terribile Lega di Lazzaro? Una nuova serie in solitaria per Robin scritta da Joshua Williamson (Flash) e disegnata dall’astro nascente Gleb Melnikov (Batman/Superman Annual)!

DCEASED VOL. 4: LA SPERANZA ALLA FINE DEL MONDO

Autori: Tom Taylor, Carmine Di Giandomenico, Marco Failla, Daniele Di Nicuolo, AA.VV.

17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: DCeased: Hope at World’s End (2020) #1/15

Un nuovo volume dell’acclamata serie horror DC! Mentre l’Equazione Anti-Vita sta trasformando la popolazione di tutto il mondo, Superman, Wonder Woman e gli altri eroi cercano di salvare il maggior numero di persone possibile! Un volume che racconta una storia inedita ambientata subito dopo l’inizio dell’apocalisse zombi! Scritto dall’ideatore della saga Tom Taylor per i disegni di un team di artisti di primo livello, tra cui gli italiani Carmine Di Giandomenico, Marco Failla e Daniele Di Nicuolo!

DC ABSOLUTE: JUSTICE

Autori: Jim Krueger, Alex Ross, Doug Braithwaite

20,5×31, C., 496 pp., col., con slipcase, Euro 60,00

Contiene: Justice (2005) #1/12

La Justice League America sta per imparare a sue spese che gli eroi non sono gli unici in grado di formare una squadra! Le più grandi menti criminali unite per la prima volta per un nobile scopo! Senza la protezione dei suoi più grandi difensori, chi mai potrà salvare la Terra? La spettacolare serie di Alex Ross, Jim Krueger e Doug Braithwaite raccolta in edizione Absolute!

IL GRANDE LIBRO DI SHAZAM!

Autori: AA.VV.

18.3×27.7, C., 400 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Whiz Comics (1940) #2, #21, Captain Marvel Adventures (1941) #18, #137 Marvel Family (1945) #1, Superman (1939) #276, Shazam! (1973) #14, All New Collectors’ Edition C-58 (1978), DC Comics Presents (1978) Annual #3, The Power of Shazam! (1995) #22, Shazam! Power of Hope, Justice League of America (2013) #7.4, Justice League (2011) #22, Convergence: Shazam (2015) #1/2

Ogni volta che pronuncia “Shazam!”, lo studente liceale Billy Batson si trasforma in un potente campione del bene! In lui, la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio! Per la prima volta in Italia, una corposa antologia che ripercorre gli oltre ottant’anni di carriera del potente Shazam! e della sua famiglia. Decine di articoli di approfondimento, da un team di esperti dell’Universo DC!

SHAZAM!: ORIGINI

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Justice League (2011) #0, #7/11 (II), #14/16 (II)

Il mortale più potente del mondo rinasce, nelle storie che l’hanno reintrodotto nel nuovo Universo DC! Da anni ormai, il giovane orfano Billy Batson passa da una casa adottiva all’altra, ma un giorno viene attirato dalla Roccia dell’Eternità e riceve un potere sconfinato! Riuscirà a imparare a gestire le sue nuove capacità e a sconfiggere il malvagio Black Adam? Da Geoff Johns e Gary Frank, il celebrato team creativo di Doomsday Clock e Batman: Earth One!

FRECCIA VERDE: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: Jeff Lemire, Devin Grayson, Otto Schmidt, Andrea Sorrentino, AA.VV.

18,3×27,7, C., 112 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) #1

L’Arciere di Smeraldo festeggia il suo ottantesimo anniversario! Un volume celebrativo che ripercorre i momenti chiave della vita editoriale di Freccia Verde. La carriera del più affascinante e attaccabrighe dei vigilanti DC viene rivisitata da alcuni dei più grandi nomi del fumetto americano. Dodici storie inedite a opera di autori del calibro di Tom Taylor, Mike Grell, Jorge Fornés e tanti altri!

BATMAN VOL. 10: INCUBI

Autori: Tom King, Mikel Janín, Mitch Gerads, Amanda Conner

17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Batman (2016) #61/63, #66/69

Sospeso tra sogno e realtà, Batman deve affrontare le sue più grandi paure. Tra una battaglia con Pyg e una missione con Catwoman… niente è come sembra! Il Cavaliere Oscuro è entrato in una spirale di follia da cui non c’è via d’uscita. Solo ricorrendo a tutto il coraggio che ha in sé può impedire che

Gotham City cada nelle mani dei suoi acerrimi nemici.

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 4: GUERRA!

Autori: Marv Wolfman, George Pérez

17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: New Teen Titans (1980) #21/27, New Teen Titans (1982) Annual #1

Prosegue la nuova edizione integrale della serie campione d’incassi di Marv Wolfman e George Pérez! I Teen Titans affrontano per la prima volta la terrificante chiesa di Fratello Sangue! Dal passato di Starfire arriva una minaccia che trascinerà i Titans in una guerra intergalattica! Ospiti speciali, Superman e i sensazionali Omega Men!

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 4: L’ULTIMA BATTAGLIA

Autori: Dan Abnett, Will Conrad, Cliff Richards

17×26, B., 184 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Justice League Odyssey (2018) #19/25

Il gran finale dell’odissea spaziale della Justice League! L’intero universo sta per essere trasformato e schiavizzato da Darkseid! La Lanterna Verde Jessica Cruz è l’ultima rimasta a opporsi, e l’unica sua arma è… la distruzione dell’universo?! Dan Abnett conclude la sua grande storia cosmica con il contributo di Will Conrad e Cliff Richards.

MILLENNIUM

Autori: Steve Englehart, Joe Staton

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Millennium (1988) #1/8

La raccolta completa della miniserie settimanale di Steve Englehart e Joe Staton! I Guardiani dell’Universo hanno abbandonato la nostra dimensione, forse per sempre! Un letale esercito robotico di Manhunter minaccia la sopravvivenza dell’Universo DC! E direttamente dalle pagine di Crisi sulle Terre Infinite, il ritorno di Harbinger!

SWAMP THING: NUOVE RADICI

Autori: Mark Russell, Marco Santucci

17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Swamp Thing: New Roots (2020) #1/9

Nel profondo del bayou, in Louisiana, si aggira un mostro terrificante pronto a soffocare ogni forma di vita. Swamp Thing è chiamato a difendere la sua terra d’origine dai tentativi di speculazione della Sunderland Corporation. La portata della malvagia multinazionale si estende più di quanto la Cosa della Palude possa comprendere, con i loro piani che influenzeranno non solo le paludi che chiama casa… ma l’intero pianeta! Altre strane creature popolano il delta del Mississippi, e Swamp Thing dovrà confrontarsi con ognuna di esse per risolvere un mistero.

DC OMNIBUS – SUPERMAN/BATMAN: GENERAZIONI

Autore: John Byrne

18,3×27,7, C., 680 pp., col., con sovraccoperta, Euro 69,00

Contiene: Superman & Batman: Generations (1999) #1/4, Superman & Batman: Generations II (2001) #1/4, Superman & Batman: Generations III (2003) #1/12

Per la prima volta in un unico volume le tre miniserie con Superman e Batman scritte e disegnate da John Byrne! Un’epopea millenaria, con continui colpi di scena e scene emozionanti! Con una storia ambientata in tempo reale a partire dal primo incontro tra il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio nel 1939. Esplorate l’eredità delle famiglie Kent e Wayne nel corso dei secoli!

AMETHYST

Autore: Amy Reeder

17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amethyst (2020) #1/6

Dopo il suo trionfante ritorno sulle pagine di Young Justice, Amethyst è ora la protagonista assoluta di un volume firmato dalla sensazionale Amy Reeder! La principessa fa rotta su Gemworld per festeggiare il suo sedicesimo compleanno in grande stile… peccato che il suo regno sia scomparso, i suoi sudditi siano svaniti e nessuno sia rimasto fedele alla Casa di Ametista! Amy Winston sarà dunque costretta a trovare nuovi alleati e ad affrontare oscuri segreti in una nuovissima cerca verso i confini più remoti della Gemma!

DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA VOL. 3

Autori: Gardner Fox, Mike Sekowsky, Murphy Anderson

Aprile 2022 • 17×26, C., 296 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Justice League of America (1960) #20/30

Le prime avventure della Justice League! Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Martian Manhunter, Flash, Aquaman e Freccia Verde vivono incredibili avventure… e incontrano la JSA! Con storie classiche come Crisi su Terra-Uno!, Crisi su Terra-Due! e La Terra più pericolosa di tutte!. Un nuovo, imperdibile tuffo nella mitica Silver Age!

Acquista DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA VOL. 1 su Amazon.

HITMAN VOL. 3: EROI LOCALI

Autori: Garth Ennis, John McCrea

18,3×27,7, C., 424 pp., col. • Euro 40,00

Contiene: Hitman (1996) #34/50, #1000000

Dopo un devastante terremoto, Gotham City è nell’anarchia più totale e per Tommy Monaghan le cose stanno per mettersi molto male! E se nel mezzo del caos per lui e i suoi amici non mancano gli avversari feroci, saranno le conseguenze di atti pregressi a metterli in pericolo più che mai. Dalla coppia tutta irlandese composta da Garth Ennis (The Boys) e John McCrea (Yondu)! Il terzo volume della raccolta completa delle avventure di Hitman, compreso lo speciale legato all’evento One Million!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 6: FRA RAGAZZE

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra

17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Y: The Last Man (2002) #32/36

Sono passati due anni da quando Yorick Brown e la sua scimmia Ampersand, gli unici due maschi sulla Terra, hanno iniziato a viaggiare per gli Stati Uniti. Ora le sue compagne d’avventura, un’agente governativa e una biologa, hanno finalmente capito il motivo dell’immunità di Yorick… peccato che uno spiacevole risvolto costringerà il terzetto a fare un pericoloso viaggio nel Pacifico! Continua l’innovativo e coinvolgente fumetto vincitore di tre premi Eisner che ha ispirato l’omonima serie su Disney+!

DMZ VOL. 4: FUOCO AMICO

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Kristian Donaldson, Viktor Kalvachev, AA.VV.

17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: DMZ (2005) #18/22